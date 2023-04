La BEV conviene solo perchè l’elettricità è detassata. O no?

La BEV conviene solo perchè i carburanti fossili sono tassati al 52%, mentre l’elettricità solo al 12%. Cosa succederà quando lo Stato tasserà anche quella, chiede Erminio? Inviate i vostri quesiti a info@vaielettrico.it

“N “N on credete che tutte le comparazioni sui costi dei consumi che attualmente vedono l’elettrico in netto vantaggio rispetto all’alimentazione di origine fossile siano falsate da un equivoco di fondo?

Sto parlando della differente tassazione applicata alle due forme di energia utilizzata.

Nel dettaglio il prezzo finale di un carburante fossile vede la componente fiscale, iva più accise, pesare per il 52%, mentre l’energia elettrica è tassata al 12,5%, fonte Arera.

Abbastanza ovvio pensare che, al di fuori dell’autoproduzione, presto o tardi questi che sono introiti indispensabili per lo stato vengano trasferiti, a mio parere anche giustamente, sull’energia elettrica impiegata nell’autotrazione.

A quel punto la trazione elettrica risulterà ancora conveniente? „ Erminio Cereda

La BEV oggi conviene. Domani ancora di più

Risposta- Primo: i carburanti fossili sono fortemente tassati in tutti i Paesi privi di giacimenti. L’importazione, infatti, drena risorse all’economia interna per arricchire i paesi produttori. L’elettricità prodotta da fonti rinnovabili no.

-Secondo: la combustione di idrocarburi provoca danni all’ambiente e inquina l’aria causando ingenti costi sanitari e migliaia di morti premature. Per lo stesso motivo lo Stato tassa pesantemente le sigarette.

-Terzo: ci spieghi come lo Stato potrebbe tassare solo l’elettricità per autotrazione, distinguendola da quella domestica o ad uso industriale.

-Quarto: produrre elettricità costerà sempre meno via via che saranno abbandonate le centrali termiche. Il prezzo di petrolio e gas aumenteranno via via che si assottiglieranno le riserve nel sottosuolo.

-Quinto: che le entrate dello Stato vengano dai carburanti, dall’elettricità o dalla fiscalità generale cosa cambia? Sempre quella è la somma necessaria a far quadrare i conti e uscirà comunque dalle nostre tasche.

Conclusione: nessuno ha certezze assolute sul futuro, ma tutte le previsione (e il buon senso) ci portano a dire che l’auto elettrica sarà sempre più conveniente.