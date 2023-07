StoreDot: la cella a ricarica ultrarapida è quasi realtà

Si è conclusa la prima fase di test sul campo delle celle a ricarica ultrarapida XFC (Extreme Fast Charging) di StoreDot e i risultati sarebbero superiori alle aspettative. Le celle al silicio sviluppate dall’azienda con base in Israele sono state consegnate a 15 OEM dell’automotive che le hanno testate per sei mesi. Il feedback sulle prestazioni della batteria per la prima fase di test A-Samples di valutazione e integrazione delle celle è definito “eccezionale”.

I programmi di test completi si sono svolti in Europa, Asia e Stati Uniti, nonché presso diversi partner dell’ecosistema strategico di StoreDot. «Il feedback dei partner che hanno completato i test _ fa sapere l’azienda _ ha mostrato che le celle hanno superato le aspettative».

Lo scopo dei programmi di test e valutazione era replicare le specifiche di ricarica ultrarapida di StoreDot in base al caso d’uso e alle procedure di test dei suoi partner. Le verifiche hanno replicato i risultati di StoreDot: hanno raggiunto una densità gravimetrica di energia superiore a 300 Wh/kg e volumetrica di 680 Wh/lt , a una velocità di ricarica superiore a 4C, raggiungendo oltre 1000 cicli di ricarica XFC consecutivi.

I programmi comprendevano due percorsi principali: il primo includeva la scheda tecnica XFC e la verifica delle specifiche sulla base delle rigorose procedure di test di StoreDot, e il secondo copriva specifici protocolli di test EV-OEM per prestazioni critiche e parametri di sicurezza rilevanti per i loro casi d’uso.

Saranno sul mercato entro il 2024

Alcuni partner OEM sono già passati alla fase due dei programmi di test, che prevede l’avvio di programmi B-Samples personalizzati in base al proprio fattore di forma e ai requisiti specifici, consentendo l’implementazione futura in ciascuna architettura EV OEM.

Amir Tirosh, COO di StoreDot, afferma: «Siamo estremamente fiduciosi nella nostra tecnologia XFC – la capacità di caricare la cella dal 10% all’80% in soli 10 minuti – sulla base delle nostre rigorose procedure di test. Tuttavia, ricevere un feedback così positivo dai produttori globali di veicoli elettrici ci dà ancora più sicurezza nel nostro prodotto rivoluzionario».

StoreDot ha ricevuto investimenti da produttori automobilistici globali del calibro di Daimler, Ola Electric, Polestar, VinFast e Volvo Cars e da operatori dell’ecosistema energetico come BP. In Italia StoreDot ha firmato un accordo con Italvolt, che potrebbe produrre le celle a ricarica ultrarapida nella sua gigafactory, per ora solo sulla carta.

Cento miglia di autonomia in 5 minuti

La roadmap tecnologica dell’azienda si misura in “100inX” (100 miglia di autonomia in x minuti di ricarica. Il primo step che dovrebbe arrivare alla produzione in serie e allo sbarco sul mercato nel 2024 prevede una dominante in silicio, uno stato semi-solido e un’ architettura post-litio. La velocità di ricarica per questa prima generazione di celle è di 100 miglia in 5 minuti. Gli step successivi sono 100 miglia in 3 minuti entro il 2028 e 100 miglia in 2 minuti per il 2032.

«La proposta XFC – spiega ancora Tirosh – è fondamentale per eliminare il problema dell’autonomia e l’ansia di ricarica. Consentirà agli OEM di progettare veicoli elettrici con pacchi batterie più piccoli che si possono ricaricare molto più velocemente. Questo utilizzando linee di produzione standard agli ioni di litio di proprietà dei partner stessi o con subappaltatori».

Batterie auto più piccole, più leggere e meno costose

Per un veicolo premium medio che richiede oggi un pacco batterie da 80 kWh si passerebbe a un pacco batterie da 50 kWh, con un minor peso di circa 200 kg per la vettura nel suo complesso. Nel contempo il costo del veicolo elettrico potrebbe ridursi di 4.500 dollari agli attuali prezzi delle materie prime.

Anche l’impatto ambientale sarà ridotto in modo significativo, abbassando l’impronta di carbonio durante il suo intero ciclo di vita. XFC in pacchetti più piccoli significa anche una più efficiente frenata rigenerativa in quanto può accogliere correnti elevate in recupero.

Il segreto? Anodo in silicio a nanoparticelle

Come StoreDot ottenga questi risultati non è chiaro. L’ipotesi più gettonata è che nelle celle XFC dell’azienda istraeliana la grafite all’anodo sia rimpiazzata dal silicio, lavorato però a nanoparticelle. Questa soluzione migliorerebbe la dispersione del calore durante la ricarica. Inoltre creerebbe spazi di compensazione per le deformazioni a cui il silicio è soggetto in fase di carica e scarica. Al contempo il silicio vanta una maggior capacità di trattenere ioni di litio rispetto alla grafite, consentendo di velocizzare la ricarica.

-Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it-