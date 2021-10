StoreDot: batterie allo stato solido entro il 2024

StoreDot, pioniere nello sviluppo di batterie allo stato solido a “ricarica rapida estrema” (XFC), apre un centro di ricerca&sviluppo in California. E assicura di essere vicina al traguardo, con “trattative avanzate con molti produttori auto del mondo“, a cui sta già inviando campioni per i test nel mondo reale.

StoreDot: obbiettivo sradicare l’ansia da autonomia

L’obbiettivo finale è “sradicare l’ansia da autonomia“, mettendo a punto batterie che assicurino autonomie di tutto rispetto e che si ricaricano in dieci minuti. Il nuovo hub di innovazione negli Stati Uniti è stato istituito per aiutare StoreDot nell’arrivare al traguardo bruciando la concorrenza. “Migliorando significativamente l’esperienza di proprietà del veicolo elettrificato”. L’hub californiano collaborerà con il quartier generale di StoreDot in Israele. Consentendo la produzione in serie delle rivoluzionarie tecnologie di batterie per auto XFC entro il 2024. Inizierà inoltre la ricerca sulle capacità e sui materiali a stato solido di nuova generazione a densità di energia estrema (XED). Con l’obiettivo di potenziare queste tecnologie avanzate per la produzione di massa entro il 2028. In StoreDot hanno già investito aziende primarie come BP, Daimler-Mercedes, Samsung Ventures e TDK.

Dopo Israele apre un hub di ricerca in California

Spiega Doron Myersdorf, CEO di StoreDot: “La creazione di una struttura in California ci consentirà di sfruttare pool di talenti di livello mondiale. Con molte persone e organizzazioni in prima linea nelle soluzioni di nuova generazione. Ciò rafforzerà lo sviluppo delle nostre tecnologie XFC leader a livello mondiale e delle batterie a stato solido XED. Stiamo anche considerando attivamente la creazione di una partnership di produzione negli Stati Uniti. È essenziale che i principali centri di produzione auto abbiano una capacità vincolata, correggendo l’attuale squilibrio a favore dei produttori asiatici. E realizzando batterie dove vengono realizzati i veicoli elettrici. Il team statunitense lavorerà in tandem con la nostra rete globale, portando competenze e idee. In modo da seguire la nostra roadmap, per consentire ai produttori di sviluppare veicoli che superino l’ansia da autonomia e ricarica“.

