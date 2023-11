Polestar 4: una “pagella di carbonio” da prima della classe

Polestar 4 (leggi) è la prima auto ad uscire dalla fabbrica con la sua “pagella” di carbonio, vale a dire con il dettaglio, componente per componente, delle emissioni di CO2 in fase di produzione (qui il documento integrale).

Il primo Life Cycle Assessment (LCA) di Polestar 4, pubblicato ieri, evidenzia che il nuovo modello del marchio 100% elettrico del Gruppo Geely ha la più bassa impronta di carbonio di tutte le auto Polestar realizzate fino ad oggi, a partire da 19,4 tonnellate di CO2e al momento del lancio.

Meno di 20 tonnellate di CO2 per produrla (in Cina)

Polestar 4 è prodotta presso lo stabilimento SEA di Geely Holdings a Hangzhou Bay, in Cina. In un comunicato si legge che lo stabilimento «combina l’elettricità verde dotata di certificato di energia idroelettrica I-REC, con l’elettricità fotovoltaica dal tetto dell’impianto».

Un maggiore utilizzo di alluminio a basso tenore di carbonio proveniente da fonderie che utilizzano energia idroelettrica «aiuta a ridurre ulteriormente l’impatto climatico. Inoltre, per la prima volta nella valutazione sono stati inclusi dati relativi alla quota di alluminio riciclato».

La nuova vettura è inizialmente disponibile solo in Cina.

La “pagella di carbonio” componente per componente

-Polestar 4 Standard Single motor vanta un’impronta di carbonio di 19,4 tCO2e. Qui sotto il dato componente per componente.



-La versione Single motor Long range ha un’impronta di carbonio di 19,9 tCO2e.



-La Long range Dual motor ne ha uno di 21,4 tCO2e.

L’alluminio rappresenta il 23-24% dell’impronta di carbonio, mentre l’acciaio e il ferro ne costituiscono il 20% e i moduli batteria rappresentano la quota più alta dell’impronta di carbonio della produzione e della raffinazione dei materiali al 36-40%.

Polestar con l’obiettivo “net zero” entro il 2030

Fredrika Klarén, Head of Sustainability di Polestar, afferma: «Per sostenere il nostro obiettivo di zero emissioni nette, abbiamo stabilito dei bilanci di carbonio per tutte le nostre vetture. Durante lo sviluppo del prodotto di Polestar 4, il suo bilancio di carbonio ha influenzato ogni aspetto, dalle scelte dei materiali alle fonti di energia per gli stabilimenti. Condividere l’LCA ci permette di dimostrare che possiamo perseguire l’obiettivo di zero emissioni nette – una tonnellata di CO2e alla volta».

Gli LCA di Polestar considerano una serie di fattori nel ciclo di vita di un’auto, dall’approvvigionamento alla produzione e al riciclo, e riassumono l’impatto climatico in un numero facilmente comprensibile. Escludono solamente le fasi di utilizzo e fine vita che dipendono dai comportamenti dei proprietari e dal mix energetico dei rispettivi Paesi.

Attualmente la gamma comprende: Polestar 2, il Fastback ad alte prestazioni, lanciato nel 2019; Polestar 3, il SUV per l’era elettrica, lanciato alla fine del 2022; Polestar 4, il SUV coupé che l’azienda sta lanciando in fasi fra quest’anno e il prossimo. Polestar 5, una quattro porte elettrica GT e Polestar 6, una roadster elettrica, arriveranno entro il 2016.

Il progetto Polestar 0 ha l’ obiettivo di raggiungere una produzione totalmente “carbon neutral” entro il 2030.

