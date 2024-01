Anno: 2021 Km: 30.000

Città: Vicenza

Prezzo: 19.500 euro

Renault Zoe Intens R135 del luglio 2021 vendesi. La propone nella nostra vetrina dell’usato un lettore vicentino, Renzo. Per vendere o acquistare un mezzo elettrico, scrivete a info@vaielettrico.it, con descrizione del veicolo e foto.

Renault Zoe R135 Intens vendesi: “Voglio passare alla Volvo EX30…”

Immatricolazione : luglio 2021

: luglio 2021 Luogo : Vicenza

: Vicenza Km : 30.000

: 30.000 Batteria : check n.d.

: check n.d. Prezzo: 19.500€

L’auto in questione ha una batteria da 52 kWh ed è omologata con un’autonomia di circa 390 km. Motore da e da 136 CV e 245 Nm. Ecco come la presenta il nostro lettore: “Mi chiamo Renzo, di Vicenza ,e sono un convinto fruitore della mobilità elettrica. Dopo aver provato la nuova Volvo EX30, ho deciso di mettere di mettere in vendita sul Vostro sito la mia ZOE INTENS R 135 del 07/2021, con 30.000 km, in perfette condizioni, Prezzo 19.500 euro trattabili. Sperando sulla Vostra disponibilità, ringrazio. Distinti saluti” Dalfovo Renzo (tel. 3283665242).

Le ultime offerte: Fiat 500e, Tesla Model 3, Nissan Leaf, VW ID.4…

Opel Mokka-e vendesi, ecco la descrizione di Matteo: “È un luglio 2022 e ha percorso circa 55.000km. Sempre fatti i tagliandi in Opel, batteria certificata nell’ultimo controllo al 92,9%. Prezzo 19.900 euro. Contatti: matteosemino13@gmail.com o info@vaielettrico.it

– Fiat 500e 42 kWh dell’ottobre 2021 vendesi. La propone Ivano, un lettore che ha appena acquistato una 600e (e pensa alla Tesla…). L’auto ha 45 mila km, il prezzo richiesto è di 23.800 euro. Contatti: ivanotampone@gmail.com o info@vaielettrico.it

– Tesla Model 3 LR 82 mila. La propone Rudy, un lettore lombardo. L’auto è stata immatricolata nel marzo del 2019 e ha 82 mila km: il prezzo richiesto è di 29.750 euro.Contatti: info@vaielettrico.it vendesi con. La propone Rudy, un lettore lombardo. L’auto è stata immatricolata nele hail prezzo richiesto è diContatti: info@vaielettrico.it

– Volkswagen ID.4 Pro Performance vendesi: la propone Alessio, un lettore toscano. L’auto è stata immatricolata nel dicembre 2021 e ha 35 mila km, il prezzo richiesto è 38.500 euro. Per informazioni potete scrivere aalessiogiorgi78@gmail.com Pro Performance vendesi: la propone Alessio, un lettore toscano. L’auto è stata immatricolata nele hail prezzo richiesto èPer informazioni potete scrivere aalessiogiorgi78@gmail.com

VIDEO – La Ami Charleston di Massimo Biancone: articolo