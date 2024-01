Biancone rifa la Ami in stile 2CV

Come si è mosso Biancone per dare alla Ami un look che richiami in modo inconfondibile la 2CV Charleston? “Grazie ad uno specifico trattamento, troviamo la classica colorazione lucida Rosso Delage/Nero, che ha permesso anche di rendere distinguibili le due parti senza modificare nulla. Inoltre, mi è sembrato giusto sottolineare gli stilemi che hanno reso la Citroën inconfondibile“. Più in generale il designer abruzzese spiega che“l’obiettivo del progetto è stato, fin da subito, quello di riportare alla luce il gusto per l’eleganza. Ed enfatizzare il comfort di bordo. Concetti questi intrinsechi nella storia del marchio Citroën. Senza scomodare Marcel Proust, il viaggio è stato quello di guardare con occhi nuovi un prodotto già in circolazione. Il tenere bene a mente la storia e la cultura del brand mi ha permesso di creare una versione capace di coniugare passato, presente e futuro”.

BYD Seal Excellence, le impressioni di guida di chi ama i pistoni (con Paolo Mariano): guarda il VIDEO

– Iscriviti alla newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico