Opel Opel Mokka-e del luglio 2022 vendesi. La propone Matteo, un lettore che necessita di un’auto con maggiore spazio. . Per vendere o acquistare un mezzo elettrico, scrivete a info@vaielettrico.it

Opel Mokka-e con 55 mila km a 19.900

Immatricolazione : luglio 2022

: luglio 2022 Km percors i:55.000

i:55.000 Batteria : ultimo check 92,9%

: ultimo check 92,9% Prezzo: 19.900€

Ecco la descrizione che Matteo fa della sua vettura (con le ragioni della vendita): “Per esigenze di maggiore spazio, metto in vendita la mia Mokka-e. È un luglio 2022 e ha percorso circa 55.000km. Sempre fatti i tagliandi in Opel, ad oggi sono tre, in cui mi hanno certificato la batteria, nell’ultimo controllo al 92,9%. La garanzia residua della vettura è ancora fino a Luglio 2024, mentre la batteria è ancora in garanzia per 6 anni o 110.000km (originale 8 anni/160.000km). È gommata 4 stagioni circa al 50%, non presenta segni di usura o difetti di carrozzeria La richiesta è di 19.900€ poco trattabili“. Per contatti: matteosemino13@gmail.com o info@vaielettrico.it

Le ultime offerte / Fiat 500e, Tesla Model 3, Nissan Leaf, VW ID.4… Fiat 500e 42 kWh dell’ottobre 2021 vendesi. La propone Ivano, un lettore che ha appena acquistato una 600e (e pensa alla Tesla…). L’auto ha 45 mila km, il prezzo richiesto è di 23.800 euro. Contatti: ivanotampone@gmail.com o info@vaielettrico.it

Tesla Model 3 LR 82 mila. La propone Rudy, un lettore lombardo. L’auto è stata immatricolata nelmarzo del 2019 e ha 82 mila km: il prezzo richiesto è di 29.750 euro. Contatti: info@vaielettrico.it vendesi con. La propone Rudy, un lettore lombardo. L’auto è stata immatricolata nele hail prezzo richiesto è diContatti: info@vaielettrico.it Volkswagen ID.4 Pro Performance vendesi: la propone Alessio, un lettore toscano. L’auto è stata immatricolata nel dicembre 2021 e ha 35 mila km, il prezzo richiesto è 38.500 euro. Per informazioni potete scrivere aalessiogiorgi78@gmail.com Pro Performance vendesi: la propone Alessio, un lettore toscano. L’auto è stata immatricolata nele hail prezzo richiesto èPer informazioni potete scrivere aalessiogiorgi78@gmail.com Nissan Leaf 40 kWh del 2021 vendesi. La propone Antonio. L’auto è stata immatricolata nel novembre 2021 e ha solo 15 mila km, il prezzo richiesto è 21.000 euro. Contatti: barbato.toni@gmail.com. devendesi. La propone Antonio. L’auto è stata immatricolata nel novembre 2021 e ha soloil prezzo richiesto èContatti: barbato.toni@gmail.com.