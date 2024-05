Reinova sbarca negli Emirati con Peec Mobility

Reinova S.p.a e Peec Mobility siglano un memorandum d’intesa per collaborare nella creazione di un centro di sviluppo della mobilità sostenibile negli Emirati Arabi Uniti. Lo strategico Paese mediorientale, grande produttore di petrolio, si avvia concretamente alla transizione energetica, come previsto dal documento finale siglato al termine della Cop 28 di Dubai.

La modenese Reinova, polo di sviluppo di componenti per il powertrain ibrido ed elettrico, e la start up degli Emirati Arabi Uniti Peec Mobility Motor Vehicles Assembly si alleano per sviluppare il primo centro di regolamentazione, validazione e omologazione della propulsione sostenibile negli Emirati Arabi Uniti (leggi anche).

Obiettivo: creare una filiera della mobilità sostenibile per il Medio Oriente

Il centro nasce con l’obiettivo di definire:

-Nuovi standard regolatori per il mercato degli UAE relativi a veicoli e componenti.

-Procedure di test per la regolamentazione delle importazioni.

-Procedure di test locali e standard di omologazione.

-Controlli di conformità in campo e adeguare i regolamenti di sicurezza per l’intera catena di approvvigionamento, inclusa l’infrastruttura.

-Layout, esigenze tecniche e un piano di investimenti per la creazione di un centro di servizi tecnici a supporto delle verifiche dell’autorità regolatoria.

L’accordo durerà fino al 30 Aprile 2025. Sulla base dei risultati sarà esteso ulteriormente.

Reinova S.p.A contribuirà al progetto con l’ esperienza in ambito di sviluppo, ingegneria, testing, validazione e omologazione, fornirà un contributo.

Peec Mobility porterà le competenze nel repurposing di flotte su larga scala da motori a benzina a veicoli elettrici, lavorando a stretto contatto con Governi locali e Autorità di trasporto.

Peec Mobility: “Così ci giochiamo la sfida per centrare i target internazionali di decarbonizzazione”

Giuseppe Corcione, CEO di Reinova S.p.A, ha dichiarato: «Consideriamo questo passo un pilastro essenziale per la futura mobilità sostenibile globale. Gli UAE rappresentano per noi un mercato in crescita e un sito logistico fondamentale per la Mobilità futura».

Per Zach Faizal, CEO and Founder di Peec Mobility «la partnership con Reinova rappresenta un grande passo in avanti verso l’obiettivo di creare un ecosistema produttivo e regolatorio propedeutici allo sviluppo della filiera dell’automotive e della mobilità sostenibile negli Emirati Arabi e nell’intera regione mediorientale».

«La nostra mission – ha aggiunto – è rendere possibile il raggiungimento degli sfidanti target internazionali di transizione ecologica e decarbonizzazione sia attraverso la riconversione di veicoli in disuso, sia con la creazione di un nuovo spazio integrato e di ultima generazione interamente dedicato all’ideazione di nuovi prodotti, partendo dalla costruzione di una filiera dedicata agli Emirati Arabi».

– Iscriviti alla nostra newsletter e al canale YouTube –