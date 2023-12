La COP 28 secondo Armaroli: “Il mio bicchiere è mezzo pieno”

«Possiamo dire che oggi siamo messi un po’ meglio di una settimana fa»; commentando con Vaielettrico l’esito della Convenzione Onu sul clima (Cop 28) Nicola Armaroli non parla di risultato storico, ma nemmeno di flop, delusione o “solito bla bla”. Il documento finale, secondo lo scienziato del CNR, contiene «spunti importanti» e rappresenta un altro «passo avanti» rispetto al Protocollo di Kyoto (1995) e all’Accordo di Parigi (2015).

Se infatti a Kyoto si riconobbe il cambiamento climatico in atto e a Parigi i 197 Paesi firmatari si impegnarono a contenere l’aumento della temperatura fra 1,5 e 2 gradi a fine secolo, a Dubai, per la prima volta, si è identificato senza ambiguità il colpevole: i combustibili fossili.

Combustibili fossili addio (forse)

Dopo una lunga discussione sulle parole (phase out-eliminazione o phase down-riduzione) il documento conclusivo ha raggiunto un compromesso sul termine inglese Transitioning away che impegna i Paesi firmatari «a contribuire agli sforzi globali per una transizione di allontanamento dai combustibili fossili nei sistemi energetici in modo giusto, ordinato ed equo, accelerando l’azione in questo decennio critico, in modo da raggiungere lo zero netto entro il 2050, in linea con la scienza».

Quanto al bilancio di Cop 28 Armaroli sottolinea:

a) per la prima volta si nominano i combustibili fossili con la prospettiva di abbandonarli;



b) anche i petrolieri rinunciano definitivamente al ogni posizione negazionista;

c) si riconosce alla scienza il compito di guidare le scelte politiche.

Vero è che mancano gli impegni vincolanti e ogni Paese dovrà trovare la propria modalità per conseguire l’obiettivo. «Ma da oggi in poi la politica dovrà rispondere degli impegni presi e l’opinione pubblica potrà chiederne conto. Almeno nei Paesi democratici».

Tuttavia Armaroli non si nasconde le criticità nascoste tra le 21 pagine del documento finale. Per esempio le scappatoie lasciate ai “combustibili di transizione” (vedasi gas naturale). Oppure le velleitarie promesse di cattura della CO2 in atmosfera, che è un assurdo scientifico e tecnologico.

I due volti del governo italiano

E certamente, aggiunge lo scienziato, il via libera dei Paesi produttori di petrolio avrà comportato contropartite finanziarie e commerciali. Ma il bicchiere di Armaroli, insomma, «è mezzo pieno».

Almeno, aggiunge in chiave italiana, il nostro governo dovrà smettere di difendere i petrolieri alle feste di partito e dipingersi ambientalista nelle sedi internazionali. «La finestra si sta chiudendo– conclude -: non c’è più tempo per i giochi di parole».

