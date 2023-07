Quanto poco consuma la Tesla in montagna molto meno del previsto. Lo racconta Matteo dopo un primo viaggio in Model Y a San Pellegrino. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it .

Quanto poco consuma la Tesla…/ Il mio viaggio a San Pellegrino

“N on ho potuto esimermi da una recensione, un’ulteriore conferma delle vostre prove dei nostri mezzi ad elettroni sulle montagne. Questo è stato il mio primo giro in montagna con la mia Model Y RWD, e sono rimasto davvero colpito dell’efficienza che possono avere queste auto in certi ambienti…E, anche se avevo visto i vostri video, continuavo ad avere qualche dubbio, vi confesso, anche perché il simulatore di NetxCharge mi dava ben altri risultati. E finora era risultato discretamente affidabile.. Sono partito da Padova per il passo San Pellegrino, pensando di dover fare poi una piccola sosta a ritorno giù dai monti (per approfittare di tutta la frenata rigenerativa possibile). Ma, con mia non poca sorpresa, le cose sono andare ben diversamente. Partito con il 100% di carica poco prima delle 8 e impostando il navigatore su strada normale, mi prevede l’arrivo con un 41% di batteria (nextCharge segnava 35%) “ .

Arrivo a casa con il 32%, grazie anche alla frenata rigenerativa

“ Ho percorso la strada con relativa tranquillità: non troppa, temevo di trovare traffico, per fortuna piuttosto scarso. Come stile di guida sarei alquanto disinvolto, ma ho sempre un occhio di riguardo all’efficienza, cerco di avere una guida il più fluida possibile. Sta di fatto che sono arrivato su con il 47% e non penso sia stato troppo per merito mio – LOL – ma più per efficienza dell’auto…brava Tesla. Tornato dalla scampagnata sul passo, riprendo la marcia e grazie alla rigenerazione (seppur limitata dalle batterie, ormai raffreddate) arrivo a valle con un buon 7% guadagnato. il che mi aiuta ad arrivare a casa con un bel 32% di batteria residua. Niente male penso, considerando le previsioni di NextCharge (9%) e dell’auto stessa (il ritorno l’aveva azzeccato). Ma che, in realtà, mi fa ben comodo in quanto preferisco sia la macchina a sovrastimare i consumi, piuttosto di trovarmi sorprese poi! Da un sottoscritto superentusiasta, un gran saluto e i soliti complimenti per il lavoro che fate e la voce che ci date “ . Matteo Agostini

Risposta. prova-montagna è sempre la più temuta da chi ha un’auto elettrica, assieme alla prova-autostrada. E finora le auto di Elon Musk se la sono cavata egregiamente su entrambi i fronti. Che dire? Tesla non ha bisogno di spot in tv: la pubblicità la fanno i clienti, finora in larghissima maggioranza entusiasti dell’auto che hanno acquistato. Laè sempre la più temuta da chi ha un’auto elettrica, assieme allaE finora le auto di Elon Musk se la sono cavata egregiamente su entrambi i fronti.