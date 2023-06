Auto elettriche in salita/3 Effetto batteria “gravitazionale”

Tutte le auto, comprese le auto elettriche, in salita ricaricano un sorta di batteria “gravitazionale” che dipende dal peso e dal dislivello. Le termiche non ne approfittano, le elettriche sì. E’ il concetto che spiega bene Aldo, partendo dal suo test sui Quattro Passi del massiccio alpino del Sella.

di Aldo Dalpiaz

Incuriosito dai vostri precedenti articoli sui consumi di un auto elettrica in montagna, oggi (ieri per chi legge n.d.r.) ho voluto approfittare della giornata festiva per fare una prova pratica.

Ho scelto un classico percorso ad anello in montagna, direi mitico per gli amanti del ciclismo, il giro dei quattro passi attorno al gruppo del Sella nelle dolomiti: Canazei, Passo Pordoi, Arabba, Passo di Campolongo, Corvara in Badia, Passo Gardena, Selva di Valgardena, Passo Sella e rientro a Canazei. Sono partito da casa con mia moglie e la mia ID3 45 kWh ed arrivato a Canazei ho ricaricato fino al 90% per riuscire a fare tutto il percoso senza ulteriori ricariche. Le temperature erano attorno ai 12-14 gradi, non ottimali per la batteria, quindi ho messo in conto anche una quota di consumo per la climatizzazione dell’abitacolo e della batteria. La macchina è comunque dotata di pompa di calore, perciò non credo che questi consumi abbiano inciso in modo importante.

In ognuna delle località di fondovalle e in prossimità dei passi ho rilevato la quota di carica residua della batteria per poi poter fare alcune considerazioni sui consumi.

Conoscendo la quota delle località e dei passi, ho ricavato i vari dislivelli ed ho riportato il tutto nel foglio di calcolo qui sotto.

Siccome alcuni lettori sostengono che le auto elettriche abbiano dei consumi esagerati su percorsi di montagna, cosa che non condivido, ho elaborato i dati in modo da ricavare per ogni punto del percorso anche l’energia potenziale immagazzinata nella massa del veicolo rispetto al punto di partenza (Canazei) e poi in parte restituita dalla frenata rigenerativa. I miei calcoli evidenziano come l’energia immagazzinata nel veicolo, data dalla somma dell’energia nella batteria elettrica e nella batteria “gravitazionale” (la massa dell’auto e degli occupanti), continui a calare progressivamente allo scorrere dei chilometri percorsi, senza evidenziare picchi di consumo esagerati.

Per esempio, da Canazei a Passo Pordoi la batteria elettrica segna un calo dal 90 al 76% della carica, che corrisponde ad un consumo di circa 6.3 kWh, ma di questi 4.15 sono immagazzinati nella “batteria gravitazionale” e quindi il consumo reale è di soli 2,15 kWh.

Scendendo poi dal Pordoi ad Arabba la batteria elettrica si ricarica di 2,25 kWh, ma poichè l’energia potenziale scende da 4.15 a 0.80 kWh, il consumo nella discesa è di 1.1 kWh. Anche in presenza di altre importanti ricariche rigenerative, come dal Passo Sella a Canazei, 2.7 kWh, il consumo totale rimane positivo, come ci si deve aspettare, perchè avviene a spese dell’energia potenziale.

La cosa veramente sorprendente è che secondo il computer di bordo il consumo calcolato sull’intero anello è di soli 12,7 kWh per 100 km, dopo aver percorso 4 passi di montangna per un totale di 75 chilometri e con un dislivello di 2270 m.

Ho rifatto il calcolo con i dati rilevati e a me risulta un consumo di 14,4 kWh per 100 chilometri, non mi spiego la differenza se non ipotizzando che il dato sul consumo della macchina non tenga conto dei consumi di climatizzazione.

Rimangono conunque dati di consumo veramente bassi rispetto a quelli degli usuali percorsi su strade extraurbane e questo significa che la velocità penalizza i consumi molto più delle salite.

Sono quindi arrivato alla conclusione che l’auto elettrica sia particolarmente a suo agio su percorsi di montagna, cosa di cui ero peraltro già convinto, l’importante è essere certi di avere carica sufficiente per arrivare al punto più alto dell’itinerario, poi la ricarica rigenerativa ci assicurerà di rientrare con consumi sorprendentemente bassi rispetto ad un percorso di pianura ed ancor più rispetto allo stesso percorso fatto con un’auto termica.

Ah, dimenticavo, ho consumato 10.8 kWh, che con l’abbonamento Be Light 50 di Be Charge mi costano 0.4 €/kWh quindi 4,32 € per l’intero percorso.

– Iscriviti a Newsletter e canale YouTube di Vaielettrico –