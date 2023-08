Quanto ha perso la batteria: Peugeot e Renault

“V orrei contribuire alla raccolta dati sullo stato delle batterie dei veicoli elettrici, inviandovi il certificato (qui a destra) rilasciato da Peugeot che riguarda il mio Rifter GT del 2022. La batteria ha perso il 5,7%, ma non ne risento particolarmente di questa carenza. Nel periodo estivo, riesco tranquillamente a percorre mediamente 100Km con 13KWh. Attualmente l’auto ha 15.500Km all’attivo “ . Marco Turconi

