Come sta la batteria dopo…? Altri due casi

Come sta la batteria dopo un certo numero di km? Dopo Matteo con la sua Twingo, altri due lettori condividono il loro dato, cruciale per capire la durata di un'elettrica.

Come sta la la batteria di un Doblò Fiat e di una Zoe

“Condivido lo Stato di Salute (State of Health- SOH) della mia Fiat e-Doblò dopo nove mesi e 15.000 km Saluti e buon lavoro“. Antonio Nigro – “Sono Nicola da Padova. Vi ho scritto un report sul viaggio a Ponte di Legno il gennaio scorso…Per statistica condivido il SOH della Renault Zoe 52 kWh del 2021 al tagliando dei 30.000 km. L’ officina mi comunica 96%. Sottolineo che, per arcani motivi aziendali Renault, non rilascia alcun documento a riguardo. Quindi vi comunico il dato sulla fiducia. Buon viaggio e buone ferie a tutti“. Nicola Scancalepore

Un dato fondamentale anche per il valore dell’auto nell’usato…

Risposta. In effetti è abbastanza sorprendente che una marca come la Renault non rilasci alcuna certificazione dello stato di salute della batteria. Altri lettori ci hanno riferito che, in altre filiali, il numerino del SOH viene stampato con il documento che attesta le manutenzioni eseguite in occasione del tagliando. Comunque sia: il dato in sé per la Zoe ci sembra più che accettabile. Anche perché tutte le statistiche disponibili ci dicono che il degrado delle batterie è più accentuato nei primi periodi d’uso. In fin dei conti il 4%, su un’auto che un’autonomia omologata di 395 km, equivale a poco più di 15 km. Quanto al Doblò, se abbiamo capito bene dalla schermata che ci ha girato Antonio, siamo al 3,6%, che è un dato un po’ peggiore, da verificare nel tempo. Teniamo conto che lo stato di salute della batteria non è importante solo per capire quanti km abbiamo realmente a disposizione. Ma anche per stabilire il valore dell’auto nel momento in cui andremo a rivenderla come usata.