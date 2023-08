La batteria della mia Twingo dopo 15 mila km

La batteria della Twingo dopo 15 mila km: quanta capacità ha perso? Ce lo racconta, dati alla mano, Matteo, un ingegnere che possiede la citycar Renault. E che già aveva condiviso un suo bilancio del passaggio all’elettrico. Vaielettrico risponde. Potete inviare le vostre mail all’indirizzo info@vaielettrico.it .

La batteria della mia Twingo ha perso il 3,7%

“Vi giro un aggiornamento con il grafico del SOH (asse y) della mia Twingo dopo circa 15.000 km (asse x). Le previsioni sembrano perfettamente rispettate ( 3,7% dopo 14 mesi e 15.000 km). Il degrado segue un andamento lineare da “manuale” (confermato dal coefficiente di correlazione R, praticamente unitario). Ribadisco che la scelta di questa Twingo è stata veramente azzeccata. Anche perché, complici i rincari alla colonnina, ho fatto delle considerazioni che mi fanno viaggiare pressoché gratis. Dopo l’arrabbiatura del raddoppio delle tariffe, ho deciso di ricaricare a casa. Già così, con il costo in bolletta per kWh, il risparmio sarebbe considerevole. Ma sono andato oltre ed ho investito i soldi che avrei speso con la tariffa flat in un’ulteriore batteria di accumulo per il fotovoltaico. Che, quindi, carico di giorno per ‘scaricare’ nella Twingo la sera. Ma anche senza fotovoltaico la ricarica a casa fa di questa citycar la scelta perfetta per la mobilità urbana. Nel frattempo, col primo tagliando, mi hanno sostituito in garanzia la scatola di sterzo, che aveva un leggero gioco“. Matteo Ciccarelli

Risposta. Da bravo ingegnere Matteo lascia parlare un grafico con lo State of Health (SOH), ovvero lo stato di salute della sua batteria, in termini di capacità residua. Altri lettori hanno condiviso questo dato nei mesi scorsi, come per esempio Enrico dopo un anno con la sua Tesla Model Y. Sono rilevamenti statistici per noi, che ci consentono di raccogliere dati su uno dei temi più controversi della mobilità elettrica, ovvero la durata della batteria. Ergo: ringraziamo fin d’ora tutti coloro che vorranno condividere il SOH della loro auto, scrivendo a info@vaielettrico.it

