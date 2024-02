Quando arriva la C3? E la Seal U? Gli incentivi dureranno…?

Quando arriva la C3? E la BYD Seal U? Gli incentivi verranno “bruciati” subito? In vista dei maxi-bonus, si moltiplicano le domande dei lettori. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Quando arriva la C3? Non vorrei che per allora i bonus fossero già esauriti…

“Sono un vostro appassionato lettore. Sto valutando l’acquisto della nuova e-C3, soprattutto se verranno confermati (speriamo a breve) i nuovi ecoincentivi. I fondi sono quelli che sono ed il prezzo è finalmente allettante per permettermi di fare questo passo. Per me Opel Corsa-e o e-208 restano inavvicinabili. Mi sorgono alcuni quesiti, che mi permetto di chiedere a voi nel caso possiate rispondermi.

1 – Per un “comune mortale”, la nuova e-C3 è visionabile da qualche parte in Italia (Milano, Torino, etc.)?

2 – La domanda n. 1 sorge perchè i concessionari dove mi sono recato per farmi fare preventivo mi dicono che la vettura non arriverà prima del mese di maggio. Quando (secondo voi può capitare?) non vorrei che gli incentivi sulle elettriche fossero già tutti prenotati.

Onestamente mi è molto dura pensare di comprare un’auto senza averla potuta vedere e toccare. Spero sappiate darmi utili consigli„. Gianluca Gallo

Risposta. La C3 è stata esposta per qualche giorno nello show-room milanese di Stellantis, ma in tutte le concessionaria arriverà a maggio, quando inizieranno le consegne. Giusto non comprare un’auto senza averla vista e toccata, anche negli interni, meglio ancora sarebbe provarla. Quanto agli incentivi, visto l’andamento del mercato italiano, ci sembra molto improbabile che di qui a maggio siano esauriti.

E il nuovo Suv di BYD da quando sarà in vendita?

“In famiglia abbiamo visto il VIDEO in cui il vostro collaboratore, Paolo Mariano, ha presentato la vettura BYD SEAL U. Sapete quando sarà in vendita finalmente anche in Italia? I concessionari BYD non ci hanno risposto. Vi ringrazio anticipatamente„. Anita Colombo