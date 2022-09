RS21 Cup Yamamay si regata a vel ma con il motore elettrico obbligatorio. Piccolo, solo 1 kW, ma utile per le manovre e soprattutto silenzioso.

Questa la filosofia della RS21 Cup Yamamay con protagonista la barca a vela che già dal 2018 propone la propulsione a zero emissioni (leggi qui). Dal 30 settembre al 2 ottobre nel Nord Sardegna, a Puntaldia per la precisione, sarà possibile conoscere queste barche.

Regatare in modo sostenibile

La RS21 Cup Yamamay è una manifestazione in cinque tappe – Porto Ercole, Sanremo, Rimini, Malcenise – con l’ultima in Sardegna, ospitata alla Marina di Puntaldia per il duello finale in acqua tra i regatanti.

Oltre il carattere sportivo l’evento ha visto la diffusione del Manifesto della Sostenibilità tradotto in concreto e applicato nella RS21 Cup Yamamay. Di cosa si tratta? Sono sette punti per regatare in modo sostenibile: rispetto per il mare, uso di elementi naturali, vela inclusiva, la cultura marinara, rispetto degli avversari e scelta di sponsor e partner sostenibili. Dopo le prime quattro tappe gli organizzatori sottolineano: “Tutti i punti sono stati completati e utilizzeremo i prossimi mesi per renderli sempre più impegnativi“.

Un esempio sostenibile è l‘utilizzo di pet riciclato dalle bottiglie per lo stampaggio in infusione degli scafi RS2, resine bioderivate e il bulbo della barca in acciaio. E’ inoltre bandita la plastica durante la regata. Un evento che vuole ridurre, per quanto possibile, l’uso dei derivati del petrolio.

Il motore elettrico obbligatorio

Per partecipare alla regata è obbligatorio il motore elettrico entrobordo a scomparsa con 1 kW di potenza. Utile sia per le manovre sia per gli spostamenti non agonistici. Zero idrocarburi e zero emissioni. Lungo il circuito sono state poi usate le boe elettriche e altamente tecnologiche Mark Set BOT. Yamamay infine si è impegnato a compensare le emissioni di CO2 prodotte durante le tappe dell’evento.

Vediamo i dati della barca firmata da Richard e Withouse: lunga 6 metri e 34, larga 2.20 con un pescaggio di 1.38. Pesa 650 chilogrammi con una superficie velica (randa e fiocco) di quasi 25 metri quadri.

Per tutte le informazioni, dalle regole ai numerosi partner, sull’evento conclusivo di Puntaldia, nel Nord della Sardegna, si può cliccare sul link.

— Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico—