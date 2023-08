Pubblicità ingannevole sull’autonomia, chiedo i danni

Pubblicità ingannevole sull’autonomia, molto sotto quanto comunicato dalla Peugeot per la e-2008? Lo sostiene Aldo, che ha deciso di fare causa. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

Pubblicità ingannevole per la mia Peugeot 2008: mai fatti i 320 km annunciati, perché?

“Ho da 2 anni una Peugeot 2008e, quale peggiore cosa potevo fare! La pubblicizzano con una ricarica da 320 km, già dopo pochi mesi non carica oltre i 275. Disto dall’aeroporto di Napoli solo 80 km via autostrada. Con questa autonomia al ritorno da accompagnare mio nipote alle 6 del mattino (grande rischio di addormentarsi), se non limito la velocità ai 60/70 kmh non raggiungo il mio domicilio. Possibile, rispettando anche la segnaletica, che non riesco a percorrere neppure 180 km? Che me ne faccio di una ammiraglia che occupa solo spazio? Per il momento ho chiesto i danni alla casa costruttrice: questa è pubblicità ingannevole. Vediamo quale sarà la decisione del giudice. Un consiglio per chi propone l’acquisto: informare “con serietà” il cliente. Saluti“. Aldo Gagliardo

Risposta. Sarà molto interessante vedere la decisione del giudice su una materia del genere. Sicuramente la Peugeot farà presente che il dato comunicato è ricavato dal test di omologazione, il WLTP, che fissa criteri uguali per tutti i costruttori. Come noto, il valore che si ottiene

è decisamente ottimistico: di fatto corrisponde ai consumi reali solo in città. Mentre l’autonomia cala, anche drasticamente, se si va veloci e se la temperatura esterna scende in maniera considerevole. Ergo: o Aldo sarà in grado di dimostrare che l’auto è nata con un difetto, oppure ci sembra che i margini per giudicare fondato il ricorso saranno piuttosto ridotti. Sarà comunque interessante leggere la sentenza.