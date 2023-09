Prima le auto elettriche poi il resto? Non mi sembra sensato

E’ sbagliato l’approccio alla decarbonizzazione: prima di pensare alle auto elettriche, bisognerebbe abbattere gli utilizzi dei carburanti fossili nelle centrali elettriche, nelle case e nelle aziende. La pensa così Massimo, che ci pone due domande. Inviate i quesiti a info@vaielettrico.it.

“Premesso che sono un Perito Elettrotecnico da lunga data (ho 65 anni e mi sono diplomato nel 1977) ed ho dimestichezza con i calcoli elettrici e che non ho nulla contro l’auto elettrica di per sè, mentre non la considero minimamente, allo stato attuale del suo sviluppo sotto il profilo tecnico e dei costi, una possibile sostituta dell’auto “termica” vorrei sottoporvi un paio di domande:

Perchè vi definite “a emissioni zero”? E’ falso

1) perchè vi intitolate la Community a emissioni zero? Attualmente la produzione di energia elettrica in Italia proviene al 67% da centrali termiche il cui rendimento è dell’ordine del 40% cui occorre sottrarre circa il 7% di perdite per trasporto ed altri 2 o 3 punti percentuali tra distribuzione e ricarica portandoci ad ottenere il rendimento finale di un motore a combustione interna. Come si dimostra l’emissione zero? Non emettete nulla voi perchè emettono gli altri per voi?

2) visto che giustamente si cerca di andare verso emissioni zero/neutralità carbonica, dato che dei 330.000 GWh elettrici assorbiti dall’Italia nel 2022 almeno 220.000 provengono da fonti fossili, come speriamo di farci aiutare dalle auto elettriche dal 2035? Non mi sembra di vedere che ci siano piani per avere la neutralità carbonica producendo il 100% di energia elettrica nel 2035.

Vi accanite contro le auto termiche e ignorate il resto

A tutto questo cosa dire degli almeno 600.000 GWh totalmente termici prodotti dalle nostre case per riscaldamento ed acqua calda cui dobbiamo aggiungere il riscaldamento di fabbriche, ospedali, scuole, enti pubblici, stazioni ferroviarie, supermercati?

La domanda mi sorge spontanea, dato che se dovessimo trasformare il 100% delle auto termiche circolanti oggi in elettriche toglieremmo all’incirca 300.000 GWh termici di emissioni e avremmo bisogno di almeno 120.000 GWh elettrici aggiuntivi se non avessimo tagliato il 100% della produzione termica dell’energia elettrica ed aggiunto 120.000 GWh elettrici nuovi dove sarebbe il successo dell’operazione auto elettrica?

Dato che il peggior posto dove mettere delle batterie, almeno quelle che abbiamo oggi, è proprio l’auto, veicolo che richiede grandi capacità a peso ridotto e tempi extra rapidi di ricarica, l’antitesi del modo di funzionare della batteria, perchè incapponirsi con l’auto e non con l’eliminazione della produzione termica dell’energia elettrica e guardare ad eliminare i consumi di combustibili fossili per scaldare le case, le fabbriche, le scuole etc…?

Ci concentriamo su 300.000 GWh termici richiesti dalle auto e non vediamo il TWh termico da eliminare delle centrali elettriche termiche e del riscaldamento.

Non mi sembra un approccio sensato.„ Massimo Marsaglia

Non solo auto nella strategia “net zero” Ue al 2050

Risposta- Se fosse vero quello che lei scrive, e cioè che noi (non noi, l’intera Europa) ci “incapponiamo solo sull’auto” avrebbe ragione. Ma non è vero. Il Parlamento europeo ha democraticamente scelto di decarbonizzare il Continente entro il 2050, seguendo peraltro gli impegni presi da 197 Paesi aderenti all’Onu con l‘Accordo di Parigi.

L’ha fatto approvando il piano “Green Deal” e via via approvando le misure del pacchetto “Fit for 55” che fissa gli obiettivi per la tappa intermedia del 2035 (riduzione delle emissioni del 55%) e gli strumenti per raggiungerli. Tra questi c’è sì lo stop alla vendita di auto a benzina e diesel, ma ci sono misure altrettanto rigorose riguardo le emissioni degli edifici residenziali, dell‘industria, dei servizi e dell’agricoltura.

Ma l’auto è la pecora nera della decarbonizzazione

Tenga presente che tutti questi settori hanno già introdotto misure di afficientamento, riducendo le proprie emissioni del 20-25% dal 1990 ad oggi. Solo quello dei trasporti ha continuato ad aumentarle.

Sul lato della generazione c’è l’impegno a chiudere le centrali a carbone, ridurre quelle a gas naturale, sviluppare la generazione da fonti rinnovabili fino a raggiungere il 60-70% del fabbisogno. Quindi ogni anno un’auto elettrica acquistata oggi emetterà qualcosa meno e nel 2035 le dimezzerà.

Per rinnovare l’intero parco auto europeo occorreranno altri 15-20 anni; nel frattempo continueranno a circolare auto a benzina e diesel prodotte e vendute nuove fino al 31 dicembre del 2034. Questo spiega perchè l’unica strategia in grado di centrare le emisisoni zero nel 2050 presupponeva lo stop all’immatricolazione di nuove auto termiche con largo anticipo.

Attenzione, c’è qualcosa da rivedere nei suoi conti

Tralasciamo di entrare nel merito delle sue affermazioni sull’efficienza della trazione elettrica rispetto a quella termica, smentite innumerevoli volte da studi scientifici di indiscusso livello. In realtà l’efficienza energetica di un’auto elettrica è tre volte superiore rispetto a quella termica e le emissioni totali nell’intero arco di vita sono circa la metà. Qui i riferimenti ad alcuni documenti scientifici.

Ma lei stesso si contraddice, scrivendo che a 300.000 GWh virtuali di energia prodotti dalle auto termiche corrisponderebbero 120.000 GWh consumati da un ipotetico parco auto 100% elettrico. Quindi un utilizzo di energia ridotto di 2,5 volte.

I consumi elettrici totali nel 2022 sono stati di 295 TWh. La produzione di 283,9 TWh è stata coperta dal termoelettrico per il 63,9% e da fonti rinnovabili per il restante 36,1%. Nei primi mesi 2023 il calo dei consumi è proseguito (150 TWh -5,3% sullo stesso periodo 2022) e la copertura da fonti rinnovabili è salita al 44,3% (fonte Terna).

