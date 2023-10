Honda, prove tecniche di eBike?

Prima eMTB Honda svelata al Japanese Mobility Show in programma a Tokyo fino al 5 novembre. Chissà se un prototipo arriverà anche a EICMA 2023… improbabile.

Il colosso automobilistico presenta a Tokyo in anteprima la prima eMTB Honda. Si tratta di una bici di chiara ispirazione motocross con telaio in alluminio, motore Brose ed equipaggiamento full suspended. Sulla scia del competitor Yamaha, dunque anche anche il colosso di Tokyo è pronto a scendere nel campo delle eBike. Le prove generali erano state fatte con il ritorno di Motocompacto e i primi scooter elettrici.

Ora però vediamo una eMTB davvero stimolante seppure in fase poco più che embrionale tanto da essere ribattezzata Concept dal produttore. Con un occhio al lancio del prototipo, il sito eBike Japan riferisce che il telaio sarà in alluminio pressofuso a pareti sottili, come utilizzato su molte delle motociclette dell’azienda. Anche il forcellone è in alluminio. I primi rumors danno la messa a punto dell’unità di trasmissione e della batteria ancora in fase di realizzazione, ma Honda sembra intenzionata a lavorare per realizzare una bici elettrica per la produzione.

Prima eMTB Honda: che motore usa?

Per il momento sembra che sia inserito un propulsore Brose Drive S Mag, che eroga fino a 90 Nm e in effetti le foto mostrano anche un display e comandi a marchio Brose. Un’altra serie di aspetti noti almeno sul prototipo sono l’uso di ingranaggi SRAM, un reggisella RockShox Reverb AXS, freni e sospensioni Shimano Fox. Mentre i cerchi sono DT Swiss XM 1700 con pneumatici Maxxis Minion DHR II. Qualcuno ha parlato del nuovo motore SRAM Eagle, ma appunto dobbiamo attendere di vedere con i nostri occhi.

Al telaio sono imbullonati il piantone di sterzo, il gruppo sella e il gruppo motore-trasmissione, mentre il forcellone posteriore, generosamente irrobustito con nervature, lavora in coppia con un ammortizzatore Fox infulcrato in un vano all’interno del telaio. Honda ha dotato la bici di un parafango posteriore corto pare però diriga il fango e gli spruzzi direttamente sull’ammortizzatore posteriore.

La batteria deve essere grande

Non si sa nulla sulla batteria usata, ma dalle immagini rilasciate si nota una particolare cura nell’inserimento al centro del telaio e la dimensione piuttosto generosa fa pensare a una grande autonomia. Il telaio poi sembra addirittura avere una maniglia nella parte superiore del segmento anteriore, presumibilmente per aiutare nella spinta qualora si dovesse scendere di sella e spingere nei tratti impervi.

Come detto, Honda avrà un suo stand ad EICMA 2023 e la speranza (anche se piccolissima) è ovviamente quella di vedere da vicino anche questa eMTB Honda Concept. Honda è entrata nel settore delle motociclette elettriche solo pochi anni fa, promettendo però che entro il 2040 avrebbe lanciato un portafoglio di prodotti elettrici al 100%. Come già detto non c’è una conferma di se e quando l’eMTB Honda entrerà in produzione, anche se il lavoro svolto sul Concept sembra andare nella direzione del mercato e non del divertissement.

