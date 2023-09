Honda Motocompacto: il ritorno elettrico di un mito

Honda Motocompacto, ritorna un mini mito degli anni ’80 e questa volta ha un cuore elettrico. Linee squadrate e compattezza per gli spostamenti dell’ultimo miglio

Motocompacto è un eScooter completamente elettrico dalle linee di design insolite per i nostri occhi, ma che in Giappone sono conosciute e apprezzate. Honda Motocompacto mantiene l’etica del Motocompo originale nato in Giappone all’inizio degli Ottanta. Uno scooter elettrico Honda con forme ancora più squadrate del predecessore e con l’innovazione di un propulsore pulito e silenzioso. Un mezzo, e questo dovrebbe far riflettere, che a 40 anni di distanza deve ancora rispondere all’esigenza di snellire il traffico veicolare in città.

Come una valigia da 20 kg

Motocompacto versione 2023 pesa 20 kg e include un motore da 490 watt di spinta massima in grado di raggiungere 24 km/h di velocità massima per 20 km circa di autonomia. La portata massima è di 120 kg. C’è anche un piccolo display di servizio con illuminazione led che consente di controllare/impostare livelli di spinta, velocità e batteria residua.

Si può inoltre collegare via bluetooth tramite app universale per aggiungere qualche opzione in più come, verosimilmente, il sistema antifurto e localizzazione. La batteria ha una capacità da 6,8 e la trazione è anteriore. La ricarica viene completata in sole 3,5 ore utilizzando una presa domestica standard.

1 di 6

Un po’ scooter un po’ monopattino

Una via di mezzo tra monopattino e scooter elettrico che si richiude come una valigia semplicemente sfilando e rimontando il sellino, i poggiapiedi e il manubrio. Anche la ruota posteriore è pieghevole per farla rientrare all’interno della struttura, mentre sul fronte trova spazio un faretto a basso consumo. Motocompacto misura solo 74 centimetri di lunghezza per 53 di altezza e meno di 10 centimetri di larghezza quando piegato. Meno di un tavolino da picnic!

Si sfreccia che è un piacereIl design dello scooter elettrico Honda a forma di valigia era stato già anticipato al momento della registrazione del marchio Motocompacto nel novembre 2022. Come si vede dal logo scelto dalla casa giapponese. Per il momento abbiamo la sola certezza che Honda Motocompacto debutterà negli Usa dal prossimo novembre a un prezzo di 995 dollari. Al cambio attuale poco più di 930 euro. Mentre non abbiamo notizie di un lancio europeo, ma si può rimanere informati andando sul sito dedicato da Honda.

Honda Motocompacto e la sua storia

La storia di Honda Motocompacto inizia con il motore a scoppio, ma non è una storia a suo modo già estremamente attuale. D’altronde a Tokio e nelle altre metropoli del Sol Levante il problema del traffico da snellire è vecchio di mezzo secolo. Così negli anni ’80 Honda costruì per il mercato interno una piccola auto denominata Kei (le supercompatte che si vedono quasi solo in Giappone) conosciuta come Honda City. All’interno del bagagliaio ospitava un piccolo scooter portatile alimentato a benzina.

Il “Motocompo”, come era noto, era destinato ai pendolari che parcheggiavano la Honda City in un parcheggio e utilizzavano lo scooter per raggiungere la destinazione finale, idealmente a solo un miglio o due di distanza. Oggi, i fanatici del retrò e i feticisti della Honda adorano il Motocompo per la sua stranezza, e gli esemplari in buone condizioni sono molto ambiti e costosi per i collezionisti.

– Iscriviti alla nostra newsletter e al nostro canale YouTube–