Honda al Salone di Tokyo svela uno scooter elettrico con batterie intercambiabili. Il fratello maggiore dell’EM1 sarà in compagnia di un concept pensato per l’ultimo miglio.

Il Japan Mobility Show di Tokyo, non è un appuntamento importante come EICMA, ma offre comunque – specialmente a chi gioca in casa – l’occasione di mostrare alcune novità. Spesso in Giappone vengono svelati dei concept, magari anche piuttosto lontani dalla linea aziendale stabilita. Proprio in questo contesto Honda ha presentato due novità elettriche su due ruote.

La prima e più importante sarà un’evoluzione dello scooter elettrico già presentato alcuni mesi fa: l’EM1-e. Il fratello maggiore portato a Tokyo ha due batterie intercambiabili (ormai imprescindibili in ottica swapping) e una “cilindrata” che dovrebbe essere maggiore di quella dell’EM1-e. Si chiama “Sustaina-C”, “SC e-Concept” e dalle prime informazioni trapelate ha prestazioni da scooter urbano ma di classe superiore. Non è dato sapere se parliamo di un equivalente 125 cc, quello che sicuramente si può dedurre è l’intenzione di Honda di entrare più o meno a breve nel mercato degli scooter elettrici di media fascia.

Il secondo concept è più radicale e che sembra essere più lontano da un produzione, almeno a breve termine. Si tratta di un veicolo pensato per il cosiddetto ultimo miglio. E’ un piccolo scooter dalle dimensioni molto compatte che – stando alle immagini – può essere compattato per entrare anche nel portabagagli di un’auto. Assomiglia per concezione un po’ al Motocompacto di cui abbiamo scritto alcuni giorni fa.

