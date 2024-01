Prezzi della ricarica troppo alti, c’è un cartello? Manfredo, un lettore trentino, lo sospetta e chiede se è il caso di di interessare l’Antitrust per un’indagine. Vaielettrico risponde. Per scriverci l’indirizzo mail è info@vaielettrico.it .

Prezzi della ricarica troppo alti, un accordo tra i gestori delle colonnine fast e ultra fast?

“Vi seguo sempre con interesse, complimenti. Ho una Mercedes EQA 250 da più di due anni e sono molto soddisfatto. Ho impianto fotovoltaico con accumulo e carico quasi sempre a casa, ma per i viaggi lunghi sono obbligato ad usare le colonnine fast o ultra fast (al max carico a 106kW). Il prezzo senza abbonamenti è vicino ad 1 euro x kWh, che è quasi 5 volte il costo della ricarica a casa. Spesso l’istallazione delle colonnine pubbliche è sovvenzionata da denari pubblici, che abbassano notevolmente i costi degli impianti. E mi sorge il sospetto che il costo spropositato dell’energia erogata ad alta velocità sia il frutto di un accordo segreto tra le case distributrici per ottenere rapidi guadagni. Vi chiedo se è il caso di interessare l’Antitrust per l’avvio di un’indagine. Premetto che non ho idea dei costi di gestione delle ricariche e se questi possano giustificare prezzi così alti. Però posso testimoniare che in A22 Autostrada del Brennero le colonnine fast erogano 50 kWh a circa mezzo euro per kWh con bancomat o carta di credito. E comunque ci guadagnano“. Manfredo Stella, Riva del Garda (TN).

Ben venga più concorrenza, con altri network capillari (anche in autostrada)

Risposta. Non abbiamo le competenze tecnico-giuridiche per stabilire se è il caso di interessare l’Autorità che vigila sulla concorrenza. Non c’è dubbio che in Italia il costo delle ricariche sia più alto rispetto ai principali Paesi europei e questo è dovuto a una serie di fattori. Intanto c’è il costo dell’energia, che da noi resta più cara rispetto per esempio a Francia e Germania. Ma soprattutto i gestori delle reti lamentano un bassissimo utilizzo delle colonnine, legato al fatto che in Italia di auto elettriche se ne sono vendute pochine. In questi anni sul mercato tedesco si sono immatricolate circa 50 mila EV al mese, circa dieci volte più del mercato italiano. Quindi da noi i gestori stanno cercando di rientrare (almeno in parte) degli investimenti con prezzi oggettivamente salati. Enel X è a 0,89 per le fast e 0,99 per le ultra fast, Eni-Be Charge a 0,85 e 0,95. Che cosa augurarsi? Che arrivino altri network a imporre una vera concorrenza ai leader attuali, ma con network abbastanza capillari e trasparenti da dare veramente la possibilità di scegliere. Anche e soprattutto in autostrada.