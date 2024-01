Tesla Model Y sotto i 40 mila euro, che taglio. Il prezzo di listino scende a 42.690 euro (era a 46.990), rientrando così nel tetto per il bonus statale di 3 mila euro. Il prezzo vero è quindi di 39.690, che scendono a 36.690 con rottamazione.

Tesla Model Y sotto i 40 mila, grazie anche al bonus statale

Tesla sta giocando con i listini come nessun costruttore storico si può permettere di fare. Porta il prezzo del suo Suv a un prezzo quasi allineato a quello della berlina Model 3 (42.490), con l’intento dichiarato di fare del Model Y l’auto più venduta al mondo nel 2024. Non tra le elettriche, ma in assoluto. Stiamo parlando della versione RWD, con trazione posteriore, con 455 km di autonomia e una velocità massima di 217 km, accelerazione 0-100 km/h in 6,9″.

Ma un bel taglio è stato applicato anche alle due versioni del Model Y più performanti, ma più costose e tuttora fuori incentivi. Ovvero la Long Range, scesa a 49.990 da 53.990, con 553 km di autonomia. E la Performance, con 514 km di autonomia, ma soprattutto 250 km/h di velocità massima e un bruciante 3,7″ nello 0-100. In effetti non esiste Suv a benzina o gasolio in grado di offrire queste prestazioni a questi prezzi.

Obbiettivo: diventare l’auto più venduta al mondo in assoluto

I tagli sono già stati applicati ai veicoli in pronta consegna, che ora partono 40.678 euro (listino-incentivo più messa in strada). E ora anche la vernice nera non richiede più alcun sovrapprezzo.

Ovviamente anche tutte le rate nei pagamenti dilazionati sono state rimodulate in proporzione. C’è da chiedersi ora che impatto avrà sul mercato un taglio di questo genere. Parliamo dell’auto elettrica che è stata di lunga la più venduta al mondo nel 2023. E che anche nel piccolo mercato italiano ha conquistato la leadership con 8.587 immatricolazioni, il doppio rispetto al 2022.

Ma che in Francia ha sfiorato quota 37 mila e in Germania ha superato le 45 mila unità. Un successo clamoroso. Supportato dal fatto che, mentre la concorrenza accusa tempi di consegna spesso molto lunghi, Tesla sul sito (fuori uso per troppi clic già di prima mattina) assicura tempi rapidissimi. Ci sarà da divertirsi anche quest’anno…

Tesla Model Y: la VIDEO-PROVA di Paolo Mariano

