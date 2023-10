Elettrico boom in Francia: è al 19% (Italia al 3,9)

Elettrico boom in Francia: la quota di mercato è salita al 19% in settembre, contro il 3,9% in Italia. Oltralpe ormai un’auto nuova su 5 è a batterie.

Elettrico boom in Francia, il diesel non si vende più

Non è che il mercato dell’auto francese valga molto di più di quello italiano: in tutto in settembre se sono vendute 156.304 vetture nuove, contro 136.283 in Italia. C’è un 15% di differenza, che non trova riscontro però nella ripartizione di queste vendite. Oltralpe si vendono sei volte in più il numero di elettriche, in settembre 30.173 contro 4.992 da noi. E la quota di mercato è ormai al 19%, contro lo striminzito 3,9% in Italia, tra i più bassi in Europa. Fa da contraltare a questo dato il fatto che in Francia il diesel è ormai una motorizzazione marginale, scesa all’8,5% di quota, mentre da noi è vivo e vegeto al 15,5%, con cali solo marginali. Da notare che in Francia l’elettrico ha ormai raggiunto anche l’ibrido, fermo al 21,3%. Ibrido che da noi veleggia attorno al 40%: evidentemente più rassicurante dell’elettrico.

La 500e vende da noi 281 auto al mese, Oltralpe 2.445

Altro dato interessante del mercato transalpino: la 500e, scesa a 281 immatricolazioni in patria in settembre, si riscatta in Francia, con 2.445 auto vendute. Quasi nove volte di più. La piccola Fiat conquista così il quarto posto, alle spalle della solita Tesla Model Y (prima con 5.035 auto vendute), della Peugeot e-208 (3.924) e della Dacia Spring (2.514). Buon. risultato anche per la prima delle cinesi, la MG 4, a 1.945. Bisogna scendere al 6° e 7° posto per trovare due Renault, con la Megane a 1,362 e la Twingo a 968. Chiudono la top ten la Kia Niro, la Citroen eC4 e un’altra cinese, la MG ZS, con le tedesche fuori dalle prime 10. La musica non cambia se si esamina la classifica dei primi 9 mesi del 2023: anche qui, come nel resto d’Europa, domina la Tesla con Model Y, già arrivata a 27.458 consegne. Tanta roba in un mercato storicamente allergico a tutto quello che non è francese.