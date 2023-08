Pepsi spiega usi e consumi del Tesla Semi

Pepsi spiega come utilizza la sua flotta di camion Semi. L’azienda delle bevande è il primo cliente dei mezzi pesanti Tesla e traccia i primi bilanci.

Pepsi spiega su quali tratte utilizza i super-camion, ricaricati con colonnine da 750

Già a fine 2022 Pepsi aveva fatto un primo bilancio, spiegando su che tratte e con quali modalità aveva deciso di impiegare i camion Tesla, basati a Sacramento, California. In una struttura dotata di caricatori alimentati da energia solare. Ora altri dettagli arrivano da un video pubblicato su Vimeo dal North American Council for Freight Efficiency (NACFE), associazione che si occupa di sostenibilità nei trasporti. In pratica i 21 camion vendono utilizzati per consegne entro 100 miglia (poco più di 160 km) con diverse fermate, con un utilizzo di 12 ore al giorno. Solo tre dei Tesla Semi della flotta Pepsi operano sul lungo raggio, tra le 250 e le 450 miglia, ha spiegato Dejan Antunovic, responsabile del programma di elettrificazione di Pepsi. A supporto dei mezzi, l’azienda di bevande ha installato dei Megacharger da 750 kW presso le sue strutture: ricaricano fino all’80% della capacità in meno di 45 minuti.

Il consumo? “In media siamo sui 2,7 km/kWh”

Ovviamente non è una cosa semplice installare colonnine con queste potenze. E l’esperienza fatta a Sacramento servirà a Pepsi (e non solo) per pianificare le ricariche già programmate in altre sedi. Antunovic assicura che gli autisti hanno spinto i camion al limite, senza riguardi, rimanendone favorevolmente colpiti. E sorpresi dall’efficacia della frenata rigenerativa dei Tesla Semi, particolarmente vantaggiosa. Durante la discesa del Donner Pass, nel tratto che porta dalla California al Nevada, il Tesla Semi è stata in grado di essere energeticamente neutro. Recuperando in discesa e in frenata quanto consumato nell’ascesa. Secondo Antunovic il consumo medio di questi mezzi si attesta sui 1,7 kWh per miglio, circa 2,7 km. Praticamente la metà di tante auto elettriche oggi in circolazione.