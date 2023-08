A Portofino chi inquina paga di più. Sconti, invece, per chi sceglie le basse emissioni. A iniziare dal parcheggio; per le Bev può costare anche 5 euro in meno. Una delle tante azioni per una località turistica che mira ad essere carbon free.

Parcheggio con carbon tax: 6 euro l’ora, 48 per 12

Come si legge chiaramente nel cartello (foto inviata dal lettore Raimondo Barbarese) il parcheggio nella località turistica ligure è sottoposto a una “tariffa con carbon tax“. Si paga di più rispetto agli stalli delle altre località per finanziare azioni di riduzione delle emissioni climalteranti.

In concreto con la tassa ecologica, il piano Portofino Carbon Free presentato nel 2022 dal sindaco Matteo Viacava, che l’anno scorso ha fruttato 130mila euro si sono acquistati 20mila euro di certificati verdi e altri 40 mila sono destinati alla risistemazione dei terreni che circondano l’Eremo di Niasca.

Per la riduzione delle emissioni anche la piantumazione di 7.600 nuovi alberi. Infine altri 70mila euro saranno destinati all’Area Marina Protetta per il recupero di terreni comunali.

Oltre al parcheggio scontato per le auto elettriche vantaggi anche per le barche elettriche

Tutte risorse che devono contribuire al raggiungimento della neutralità carbonica. La cassa verde è alimentata anche dalla tassa turistica, dalle entrate del porto e dagli sbarchi dalle navi da crociera. Si contribuisce al benessere ambientale e sanitario mentre gli automobilisti elettrici possono usufruire uno sconto fino a 5 euro.

Ma non è il solo beneficio in direzione della decarbonizzazione. L’area marina protetta da tempo, ne abbiamo scritto nel 2017 (leggi), offre sconti e ormeggio gratuito ai diportisti che scelgono di navigare con il sistema di propulsione elettrico.

Ma non è finita qui. A Portofino sono state installate le colonnine di Enel X Way (leggi qui) per incrementare il passaggio alle basse emissioni anche in acqua e non solo a terra. Bene Portofino, poi a livello nazionale ogni amministratore fa come gli pare. Tramontata l’epoca della ricarica pubblica gratuita, in alcuni Comuni resistono gli stalli blu gratuiti e l’accesso alla Ztl, mentre in altri la gratuità non si è mai vista.

