Be Charge aumenta: la Quick sale a 0,65

Be Charge aumenta dal 1° novembre le tariffe delle ricariche Quick, fino a 22 kWh, da 0,60 a 0,65 euro al kWh. E annuncia anche 3 nuovi piani tariffari.

Be Charge aumenta le AC e rivoluziona gli abbonamenti

Oltre al rincaro di 5 cent/kWh della tariffa nelle colonnine in AC, la società del gruppo ENI-Plenitude annuncia altri cambiamenti. Sempre dal 1° novembre non sarà più possibile acquistare o rinnovare gli abbonamenti Be Charge. Viene introdotto un nuovo piano tariffario con scelta tra 4 opzioni, di cui tre ad un prezzo scontato rispetto alle ricariche a consumo. Si tratta di Be Start che prevede una fee ogni di 9,90 euro ogni 30 giorni, con sconto del 20% sulla tariffa a consumo. Be Medium, con una free di 13,90 euro e sconto del 30%. E Be Premium, con free di 19,90 euro e sconto del 40%. Quest’ultima chiaramente conveniente solo per chi fa molta strada. Aumenta infine la penalizzazione per chi lascia l’auto nello spazio della ricarica dopo avere terminato l’operazione da oltre un’ora. Per ogni minuto successivo da novembre verranno addebitati 0,10 euro/minuto nella colonnine fino a 22 kWh, 0,20 nelle fast fino a 99 kWh e 0,30 nella stazioni da 100 kW in su.

Prima protesta: “Penalizzato anche se paghi in anticipo…”