Novità BYD: tre EV e il marchio Denza

Novità BYD all’IAA di Monaco 2023, il Salone dell’auto in programma dal 5 al 10/9. La casa cinese promette di stupire con tre nuovi veicoli elettrici. Svelando anche il primo modello della Denza, nuova marca creata assieme a Mercedes.

Novità BYD: una berlina, una sportiva e un Suv

BYD è ritenuta dagli esperti il rivale più accreditato di Tesla nella lotta per la leadership mondiale dell’auto elettrica. È entrata nel mercato europeo meno di un anno fa, debuttando con tre modelli al Salone di Parigi: la Han (berlina di segmento E), la Tang (SUV di segmento E) e soprattutto la più abbordabile Atto 3 (SUV di segmento C, sotto il VIDEO-TEST). Ora la gamma raddoppia con la Dolphin (berlina a due volumi di segmento C) in arrivo quest’estate. Con la Seal (berlina sportiva di segmento D) in arrivo il prossimo autunno. E on la Seal U (SUV di segmento D). La Seal utilizza la nuova tecnologia CTB (Cell-to-Body) di BYD, che integra la carrozzeria e la batteria Blade per ottenere maggiore resistenza strutturale. E monta le Blade Battery da 82,5 kWh, con un’autonomia dichiarata di 570/520 km (WLTP combinato). Due gli allestimento: a trazione posteriore (RWD) con 230 kW di potenza e a trazione integrale con 390 kW.

Batterie Blade e versioni con 500 e più km di autonomia