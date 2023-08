Non siamo in Svizzera e qui l’auto elettrica…

Non siamo in Svizzera, dove puoi lasciare l’auto in ricarica e prendere i mezzi pubblici: in Italia l’elettrico è un percorso a ostacoli, scrive Luca. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Non siamo in Svizzera, da noi ricaricare è un rebus e i mezzi… Come ne usciamo?

“Leggo da tempo i vostri articoli trovandoli curati e interessanti. Parto dal presupposto che l’auto termica è destinata a scomparire per una serie di motivi. E vorrei porre l accento su un altro argomento, forse (sicuramente) di non vostra competenza: il parcheggio. In pillole, se non ho il garage o un posto macchina dove ricaricare a casa, poco male. Spendo qualcosa (poco o tanto che sia) in piu e ricarico alla colonnina. Poi vado a casa, nel mio caso circa un km e dopo il tempo di ricarica devo uscire di nuovo salire in auto e cercare parcheggio. Ci sono quartieri in cui queste due operazioni portano via molto tempo. Non è solo un problema di pigrizia, di infrastrutture o di abitudini. È un problema logistico. Non siamo in Svizzera posso lasci in carica l’auto, prendi i mezzi pubblici e al ritorno dal lavoro vai a casa col pieno. Come risolvere questo problema non ne ho idea. In Toscana, a fronte di un aumento di piste ciclabili, c’è stato un aumento del biglietto del bus e una diminuzione dei servizi di quest’ultimi. Spero col cuore di riuscire ad avere un’auto elettrica un giorno, senza grattacapi descritti“. Luca da Firenze

La soluzione? Ricariche capillari nelle aree di sosta notturne

Risposta. Il racconto di Luca, pieno di osservazioni sensate, conferma quel che diciamo da tempo: l’auto elettrica oggi è per molti, ma non per tutti. Bisogna lavorare per rendere le ricariche capillari e meno costose, ovviamente a bassa potenza, da utilizzare nei tempi morti. Qualche esperienza si sta facendo anche in Italia: citiamo ad esempio il progetto City Plug di A2A. L’idea è di portare in strada l’esperienza della ricarica domestica, con delle isole di colonnine da 7 kW che possono essere utilizzate anche come parcheggi notturni. Sappiamo che anche Enel X Way ci sta lavorando. E un’esperienza altrettanto interessante la sta facendo una catena di supermercati del Nord-Est, la SME, dotando ogni parcheggio di una ricarica. Qui sotto la VIDEO-INTERVISTA all’energy-manager dell’azienda, che spiega l’iniziativa. È chiaro che l’auto elettrica non diventerà di massa fintanto che chi vive in città e non ha un garage privato potrà ricaricare agevolmente. Ma ci si sta lavorando.