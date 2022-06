Noleggia una elettrica per le vacanze e vai gratis

Noleggia una elettrica, anche solo per poco tempo! Grazie all’innovativo servizio offerto da ALD Automotive Italia, oggi è un po’ più semplice. Il prodotto si chiama ALD Flex ed è ottimo ad esempio per la gestione delle vacanze.

Noleggia una elettrica con una formula flessibile

Poiché consente di scegliere tra tutti i segmenti di auto sul mercato e di noleggiare ad esempio una full electric in tempi brevi senza investimenti iniziali e senza penali. Inoltre la formula ALD Flex include anche un voucher di 150 kW/h per ricaricare presso tutta la rete pubblica Enel X Way. “Quando si pianifica un impegno, è fondamentale poter contare su soluzioni di noleggio auto personalizzabili per il tempo necessario e senza vincoli”, spiega Antonio Stanisci, Commercial & Marketing Director di ALD Automotive Italia. “Per rispondere a questa esigenza è stato strategico immaginare formule contrattuali meno impegnative che permettano di gestire facilmente gli spostamenti, coniugando flessibilità e sostenibilità”.

Un’occasione per mettere alla prova l’auto a batterie

ALD Flex è un prodotto che prevede chilometraggio illimitato, copertura assicurativa completa, zero anticipo, restituzione libera e senza penali dopo 1 mese. Oltre alla consegna e la restituzione nel centro ALD più vicino, anche in una città diversa da quella di ritiro, manutenzione ordinaria e straordinaria, soccorso stradale. Ultimo ma non meno importante l’utilizzo per più driver senza costi ulteriori e customer care dedicato. Un prodotto che, almeno sulla carta, sembra rappresentare un’ottima opportunità. Magari per mettere alla prova un’auto a batterie proprio nella situazione che tanti additano come il motivo per il quale ancora non hanno il coraggio di passare all’elettrico. Ovvero il famigerato viaggio delle vacanze! Abbiamoverificato il costo per il noleggio di una Fiat 500e: 671 euro, tutto incluso (penalità incidenti: € 250 | Penalità Danni: € 500). Un prezzo decisamente competitivo se messo a confronto con le quotazioni medie del classico breve termine. Senza considerare il plus dei kWh omaggio.

Noleggia una elettrica (e non scordare i nostri consigli)

Come indicato in più occasioni, ci sono delle piccole regole da rispettare per viaggiare senza ansie in elettrico. Regole che potremmo riassumere in:

organizzazione (con quanto necessario per pagare le ricariche),

(con quanto necessario per pagare le ricariche), pianificazione (del viaggio e delle soste) e relax (quello che potrete sperimentare alla guida!).

E se desiderate supporto, scriveteci! Se il vostro viaggio può essere di interesse anche per gli altri lettori, cercheremo di rispondervi pubblicando i nostri consiglio su vaielettrico.it! L’indirizzo è info@vaielettrico.it