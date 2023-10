Ninja ibrida, Kawasaki svela i dettagli

Kawasaki procede a passi spediti verso il futuro e presenta la prima moto ibrida benziana/elettrica. La Ninja 7 Hybrid sarà in vendita forse già l’anno prossimo.

Appena svelate le nuove moto elettriche, la Ninja e-1 e la Z e-1, ed è già il momento di parlare nuovamente di Kawsaki. La casa giapponese infatti sta correndo incontro al futuro e ha decisamente rotto gli indugi nei confronti dell’elettrico. La Ninja 7 Hybrid è una moto con due motori: uno termico e l’altro elettrico. Il bicilindrico da 451 cc è infatti affiancato da un propulsore da 9 kW. La batteria probabilmente sarà equivalente a uno dei pacchi batteria delle sorelle elettriche e quindi da 1,5 kWh.

La potenza massima è di 43,5 kW (58.47 CV), ma grazie alla funzione e-boost può arrivare a picchi di 51,1 kW (69.35 CV). Sulla carta il progetto permetterà di avere il meglio delle due tecnologie con tanta coppia e tanta accelerazione, ma senza rinunciare alla tranquillità di poter fare una sosta dal benzinaio. Kawasaki paragona l’accelerazione a quella di una 1.000 cc. Basterebbe molto meno per convincere qualche scettico.

Ibrida e piena di elettronica

Le modalità di guida selezionabili sono tre SPORT-HYBRID, ECO-HYBRID ed EV2. Oltre alle mappature l’elettronica gestisce diverse altre funzioni caratteristiche e interessanti. Innanzitutto il cambio clutchless può essere manuale (comandato al manubrio) o automatico. Funzione pratica è Automatic Launch Position Finder (ALPF) che quando la moto è ferma seleziona automaticamente la prima marcia. Ovviamente in una moto così green non poteva mancare lo start-and-stop che spegne il motore per risparmiare carburante e inquinare meno. Se immaginiamo queste caratteristiche che interagiscono automaticamente tra loro è facile capire come la Ninja 7 Hybrid sia una moto potenzialmente molto rilassante anche da guidare in città. Una moto che richiede l’impegno di uno scooterone. Immancabile inoltre la funzione walk per aiutare nei parcheggi più difficili.

Come ciclistica dotazioni questa 7 Hybrid attinge dalla Ninja 400 e per altre cose dalla sorella maggiore, la 650. Anche le dimensioni sembrano quelle di una moto sportiva di media cilindrata. La posizione in sella sembra però meno estrema e più confortevole anche fuori dai cordoli.

Non si sa ancora quanto costerà e quando verrà messa in vendita. L’attesa non sembra comunque essere lunga, si parla dell’anno prossimo infatti.

