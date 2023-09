Le due nuove moto Kawasaki si presentano come 125 elettriche, ma hanno l’aspetto di un 400 e il motore un po’ fiacchetto (almeno sulla carta).

Kawasaki aveva svelato le sue moto elettriche lo scorso anno ad EICMA. Ora a quasi un’anno di distanza sappiamo quasi tutto. Saranno una Ninja e una Z e, giusto per avere qualche riferimento, saranno comparabili come prestazioni a delle 125 cc termiche. Le dimensioni sono un po’ più generose, visto che di fatto derivano dalle kawasaki 400, ma la potenza arriva a “soli” 9 kW. Strano che Kawasaki non abbia voluto avvicinarsi di più al limite di legge fissato a 11 kW per chi ha la patente A1. Anzi ad essere precisi 9 kW è la potenza di picco mentre quella nominale si ferma a 5 kW, poco meno di 7 cavalli. La velocità massima nella modalità Road raggiunge gli 85 km/h mentre nella modalità Eco è limitata a 60 km/h. Insomma non si può dire che Kawasaki per questo debutto abbia puntato sui muscoli.

Per chi è in cerca di uno spunto in più Kawasaki ha pensato all’e-Boost. Un pulsante sotto alla manopola dell’acceleratore che quando viene schiacciato incrementa la velocità. Per un tempo massimo di 15 secondi, in Eco si possono raggiungere i 73 km/h e i 99 km/h con la Road.

Passando alla ciclistica: le due moto hanno un telaio a traliccio in acciaio, specificatamente destinato a loro. All’anteriore le moto elettriche Kawasaki montano una forcella tradizionale e un freno a disco da 290 mm. Al posteriore monoammortizzatore non regolabile e freno da 220 mm. Le e-1 e Z e-1 sono gommate 100/80 e 130/70 posteriore.

Batterie e autonomia delle nuove moto elettriche Kawasaki

Le Kawasaki e-1 e Z e-1 sono dotate di due batterie agli ioni di litio collegate in parallelo. Soluzione ideale per garantire maggior semplicità di utilizzo facilità di ricarica. Ogni pacco batteria persa infatti 11,5 kg ed è rimovibile. Si tratta di batterie da 50,4 V e 30 Ah che quindi in totale arrivano a poco più di 3 kW. Di certo anche qui non siamo di fronte a numeri da capogiro, ma tanto basta per percorrere circa 70 km (secondo i dati forniti da Kawasaki). Per una ricarica completa da 0 a 100% servono 3,7 ore per ogni pacco batteria utilizzando la corrente domestica.

Pochi muscoli

Così, sulla carta, i numeri non sono emozionanti. Non ci si aspettava certo una coppia di supersportive, ma – da Kawasaki – qualche cavallo in più magari sì! Di fatto la casa giapponese debutta con due moto che, nonostante l’aspetto muscoloso, hanno prestazioni comparabili a scooter L3 destinati al commuting urbano. Potenza e autonomia sono studiate per bilanciare capienza e soprattutto peso delle batterie e di conseguenza della moto. In questo hanno fatto un buon lavoro, fermando la bilancia a 135-140 kg. Per sapere i prezzi dovremo attendere ancora un po’, magari li scopriremo a EICMA.

