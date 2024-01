Nein di Porsche al solo elettrico dal 2035

Nein di Porsche alla vendita di sole auto elettriche (o comunque a emissioni zero) dal 2035: l’Europa non è non sarà pronta, secondo il CFO Lutz Meschke.

Nein di Porsche: “Le vendite di EV stanno calando…”

Meschke ha palato in occasione del recente lancio del nuovo Suv elettrico Macan. “Si parla molto in questo momento della fine del motore a combustione, ma credo che potrebbe essere ritardata“. In realtà, secondo il direttore finanziario della marca di Stoccarda, alcuni grandi mercati stanno già assistendo a un calo delle vendite di auto elettriche. Un indicatore da tenere d’occhio, legato anche al fatto che Paesi come la Germania hanno addirittura azzerato gli incentivi. “Dobbiamo vedere quanto sarà ripida la curva di accelerazione delle vendite nei prossimi anni. Ma se ci troviamo in una situazione come quella in cui ci troviamo ora, con una certa riluttanza ad acquistare auto elettriche in Europa, allora forse i sussidi torneranno“, ha aggiunto il CFO di Porsche.

Probabile che Volkswagen Group appoggi un rinvio

Da buon tedesco, Meschke ha comunque chiarito che Porsche rispetterà scrupolosamente ogni normativa. E che comunque si farà trovare pronta nel caso in cui l’Unione Europea dovesse confermare la scadenza del 2035, dossier che dovrà essere riesaminato nel 2026. Nel 2023 la Porsche ha venduto 40.600 esemplari del suo unico modello elettrico, la Taycan, nelle sue varie declinazioni. Con l’arrivo della Macan facile prevedere che l’obbiettivo sia arrivare complessivamente a quota 100 mila, anche se le consegne inizieranno solo nei prossimi mesi. Probabile che lo stesso Gruppo Volkswagen, di cui Porsche fa parte, finisca per appoggiare un rinvio a dopo il 2035, peraltro già caldeggiato da altri colossi europei come Renault e Stellantis.