Gruppo Volkswagen: 770 mila EV vendute

Gruppo Volkswagen: nel 2023 le EV vendute sono state 770 mila, con un aumento del 35% sul 2022, grazie soprattutto al mercato cinese.

Gruppo Volkswagen: l’aumento è del 35%, Tesla resta lontana

L’inseguimento a Tesla continua, anche se il marchio di Elon Musk è cresciuto a un ritmo leggermente superiore: il 38% a 1,8 milioni. Nell’anno appena chiuso le vendite di auto elettriche hanno rappresentato per il colosso tedesco l’8,3% del totale, pari a 9,24 milioni (+12%). La quota è salita di 1,4 punti percentuali rispetto all’anno prima, ma in Europa non c’è ancora la risposta di mercato che ci si si aspettava.

Ed è anche per questo che la marca principale, Volkswagen, ha deciso un ribasso dei listini dal 3 gennaio, ribasso che riguarda anche l’Italia. Delle 770 mila EV vendute dal gruppo, poco più della metà (394 mila) sono da attribuire alla marca Volkswagen (+21,1%).

La ID.4 resta il modello di maggior successo, con performance particolarmente buone negli USA (38 mila pezzi venduti, +84,2%) e in Germania (30 mila, +62,9%). Mentre la ID.3 si è rifatta in Cina della tiepida accoglienza europea, con 75 mila consegne (+200%).

Sulle auto VW l’intelligenza artificiale ChatGPT

La Volkswagen ha anche annunciato che al CES di Las Vegas (9-12 gennaio) presenta i primi veicoli in cui il chatbot basato sull’intelligenza artificiale ChatGPT è integrato nell’assistente vocale IDA.

“In futuro i clienti avranno accesso senza soluzione di continuità alla banca dati dell’intelligenza artificiale in costante crescita in tutti i modelli VW dotati dell’assistente vocale IDA02“, si legge in una nota. “Cerence Chat Pro del partner tecnologico Cerence Inc. è la base della nuova funzione, che offre un’integrazione ChatGPT intelligente e di livello automobilistico unica nel suo genere“.

Volkswagen fa sapere che sarà il primo produttore di volume a offrire Chat GPT come funzionalità standard a partire dal 2° trimestre 2024 in molti veicoli di produzione. L’innovazione riguarderà sia modelli elettrici sia modelli con motorizzazioni tradizionali.

