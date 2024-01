Le 3 cose da sapere su Porsche Macan, il primo Suv elettrico della marca tedesca. Potenza, batteria-autonomia-ricarica, dimensioni e obbiettivi.

Le 3 cose da sapere: potenza, accelerazione, consumi

Il Suv elettrico Porsche arriva in due versioni, la Macan 4 e la Macan Turbo. La prima, in combinazione con il Launch Control, eroga fino a 300 kW (408 Cv), mentre la Turbo arriva fino a 470 kW (639 Cv). La Macan 4 accelera da 0 a 100 km/h in 5,2 secondi, la Turbo impiega solo 3,3 secondi. La coppia massima è rispettivamente di 650 e 1.130 Nm. La velocità massima è di 220km/h per la 4 e di 260 km/h per la Turbo. I consumi WLTP sono rispettivamente di 21,1 – 17,9 kWh/100 km e di 20,7 – 18,8 kWh/100 km. “Il nostro obiettivo è offrire con la Macan completamente elettrica il modello più sportivo del suo segmento”, spiega Jörg Kerner, Vice President Product Line Macan. “Porsche utilizza esclusivamente motori elettrici PSM di ultima generazione ad eccitazione permanente sugli assi anteriore e posteriore per ottenere un’efficienza eccellente. E consentire una riproducibilità ottimale della potenza erogata”.

Batteria da 95 kW fino a 613 km di autonomia ricarica a 270 kW

I motori elettrici sono alimentati dalla batteria agli ioni di litio nel sottoscocca, con una capacità lorda di 100 kWh, di cui 95 utilizzabili. L’autonomia combinata WLTP arriva fino a 613 km nella Macan 4 e fino a 591 km nella Turbo. La batteria HV è un componente centrale della nuova Premium Platform Electric (PPE), architettura da 800 volt sviluppata con Audi e utilizzata da Porsche per la prima volta sulla Macan. La potenza di ricarica CC arriva a 270 kW (dal 10 all’80% in circa 21 minuti presso una super-fast). Nelle stazioni di ricarica da 400 volt, un interruttore ad alta tensione nella batteria consente disuddividere efficacemente la batteria da 800 volt in due batterie, ciascuna con una tensione nominale di 400 volt. Ciò permette una ricarica particolarmente efficiente, senza ulteriore booster HV, fino a 135 kW. La ricarica AC può arrivare fino a 11 kW.

Le 3 cose da sapere: efficienza e dimensioni

Durante la guida è possibile recuperare fino a 240 kW di energia tramite i motori elettrici. Anche l’Integrated Power Box (IPB) contribuisce all’efficienza dei nuovi modelli Macan, risparmiando peso e spazio. Combinando tre componenti: il caricabatterie AC integrato, il riscaldatore ad alta tensione e il convertitore CC/CC. Porsche spiega che “l’inclinazione ridotta del cofano motore e i parafanghi pronunciati conferiscono al SUV entry-level, lungo 4.784 mm, largo 1.938 mm e alto 1.622 mm, un aspetto dinamico anche da fermo. La nuova Macan è dotata di cerchi fino a 22 pollici con montaggio degli pneumatici sfalsato. Il passo, più lungo di 86 mm rispetto al modello precedente (2.893 mm), è compensato da corti sbalzi anteriori e posteriori“.

