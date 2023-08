Navia X, il gommone elettrico italiano è in acqua

Navia Yachts nei giorni scorsi ha varato il suo primo gommone elettrico. La serie sarà commercializzata nel 2024. Si tratta di una startup che ha raccolto 250mila euro (leggi) e che per il motore si è affidato al fuoribordo dei norvegesi di Evoy.

Il varo a Cala Galera con gli investitori

Il debutto della startup al Marina di Cala Galera, a Porto Ercole, con Navia X messa a disposizione di una settantina di persone interessate alle prestazioni del gommone elettrico.

Per il Ceo Guglielmo La Via buona la prima: “Possiamo dire di essere assolutamente soddisfatti del lavoro fatto e della riuscita dell’evento. La barca si è dimostrata perfettamente all’altezza. Abbiamo incontrato dal vivo numerosissimi addetti ai lavori e investitori interessati a far parte del progetto”.

Motore da 120 Hp equivalenti e batteria da 63 kWh

Guglielmo La Via ha illustrato a Vaielettrico i dati: “Lunghezza fuori tutto 6,65 metri, scafo 6 metri e larghezza 2,67 metri. Velocità massima 35 nodi e 20 di crociera. Pesa 1200 kg con le batterie incluse, omologazione C per 10 persone a bordo“.

Autonomia? “Offriamo 25 miglia a 20 nodi“. Passiamo al sistema di propulsione con un “Evoy da 120 Cv equivalenti e una batteria da 63 kWh“.

LEGGI ANCHE: Unesco avverte Venezia: in black list anche per le barche inquinanti

Il prezzo? “Siamo in fase di valutazione“, risponde il Ceo. Si mira a costituire una flotta con una serie che si presenterà sul mercato nel 2024.

Lo sbocco dovrebbero essere le basi navali di noleggio con barche a zero emissioni che si stanno moltiplicando nel Paese e che permettono alcuni importanti benefit come la navigazione in alcune aree protette, non nella zona a tutela integrale beninteso, interdette alle barche con motori termici.

– Iscriviti a Newsletter e canale YouTube di Vaielettrico –