Nasce Ioniq, la marca elettrica di Hyundai. I coreani ci credono talmente da aver deciso di creare un brand apposito, che finora contraddiceva un solo modello.

Nasce Ioniq, con tre nuovi modelli in arrivo

La scelta è la stessa fatta da un altri gigante dell’auto, il gruppo cinese Geely, proprietario anche di Volvo, marca a cui ha affiancato la nuova marca Polestar. L’idea è che l’elettrico sia veramente un mondo nuovo, non una semplice motorizzazione alternativa. Per questo nasce Ioniq e i prodotti a cui si sta già lavorando sono tre, tutti basati sulla nuova piattaforma modulare E-GMP, con tecnologia a 800 volt. Il primo modello, lo Ioniq 5, è la versione stradale della concept car Hyundai 45, in arrivo già il prossimo anno, con altri due modelli Ioniq già annunciati. Si tratta di una berlina sportiva chiamata Ioniq 6, basata invece sulla concept car Prophecy. Il modello Ioniq 7, un grande SUV elettrico, seguirà all’inizio del 2024. Piccola curiosità: i modelli lanciati con il marchio Ioniq saranno contraddistinti da numeri pari se berline e da numeri dispari per i SUV.

Ora Hyundai con la Kona è non a livello globale

Perché questa svolta? In una nota pubblicata nei giorni scorsi, Hyundai ha spiegato che sta semplicemente rispondendo alla “crescente domanda di veicoli elettrici“. “Il marchio Ioniq cambierà il paradigma dell’esperienza del cliente EV. Con una nuova enfasi sulla vita connessa, offriremo esperienze elettrizzate che sono parte integrante di uno stile di vita ecologico “, ha spiegato Wonhong Cho, direttore marketing globale di Hyundai Motor Company.

Il nome Ioniq è stato scelto come crasi ideale tra “ione” e “unico”, declinando assieme energia elettrica ed esclusività. Il riferimento da battere, anche in questo caso, è Tesla, leader mondiale nell’elettrico e padrone assoluto del segmento premium (guarda l’articolo). Anche nel design Tesla sembra vere ispirato la nuova generazione Ionity. A livello globale la Hyundai con la Kona è al 9° posto assoluto tra le elettriche più vendute, con 19.286 immatricolazioni nella prima metà del 2020.

