Un leader indiscusso nel mondo alla spina: Tesla Model 3. In settimana svelati i dati del primo semestre 2020, che uniscono elettriche pure e ibride plug-in.

Un leader indiscusso surclassa europee e asiatiche

Con oltre 142 mila macchine vendute, la Tesla Model 3 surclassa tutti i concorrenti. E questo nonostante che la Tesla non sia ancora un vero marchio globale, non essendo ancora distribuito su molti mercati minori. Insegue la Renault Zoe, un altro successo indiscusso, mentre continua a perdere terreno la Nissan Leaf, che un tempo dominava questa classifica. Per trovare un’auto cinese (la Cina è di gran lunga il primo mercato al mondo) bisogna arrivare in quinta posizione, con la BYD Qin Pro EV.

— Nella top ten 7 elettriche e solo 3 ibride plug-in…

Per trovare modelli ibridi plug-in, invece, si scala al sesto posto, con la BMW 530e/Le. In complesso nella top ten mondiale delle auto alla spina si trovano quattro auto tedesche, due auto giapponesi, una Americana, una coreana, una francese e una cinese. Interessante notare anche che, secondo i calcoli di EV Volumes, la Tesla Model 3 da sola ha venduto tante vetture quante ne hanno piazzato tutte assieme le sei macchine che la seguono in classifica. La sua quota nel mercato globale delle auto con la spina è del 15%, secondo CleanTechnica (clicca qui) contro il 4% della Zoe (venduta solo in Europa) e il 3% della Leaf.

Le Tesla richiestissime anche nel car-sharing

Tra l’undicesimo e il ventesimo posto troviamo diversi modelli cinesi, chiaramente penalizzati in una classifica globale dal fatto di essere venduti solo in patria. Ottimo il risultato dalla Peugeot e-208, con oltre 13 mila vetture immatricolate nel semestre del debutto. Ma colpisce soprattutto l’arrivo nella top 20 della Tesla Model Y, che a fine anno sicuramente troveremo tra le prime 10. Al momento è fabbricata solo a Fremont, ma quando la produzione partirà anche a Shangai e a nello stabilimento in costruzione vicino a Berlino i numeri saliranno di parecchio.

…e tanta Cina (e ancora Tesla) nelle posizioni 11-20

Quel che fa del Model 3 un leader indiscusso è anche la curiosità che il marchio Tesla continua a suscitare negli automobilisti, anche se diffidenti nei confronti dell’elettrico. Lo ha confermato a Forbes (qui l’articolo) il numero uno di Turo, uno dei maggiori operatori di car sharing degli Stati Uniti. Dovendo noleggiare un’auto per periodi brevi, scelgono di provare un Model 3. In tutto le Tesla in flotta a Turo nel 2014 erano 67, oggi sono 10.485. E continuano ad aumentare.

