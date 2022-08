Musk a sorpresa: più petrolio e gas o si va al collasso

Musk a sorpresa (ma non più di tanto): più petrolio e gas o si va al collasso. Il fondatore di Tesla affronta con grande realismo la crisi energetica mondiale.

Musk a sorpresa: altrimenti la civiltà crollerà

Solo chi non conosce la sua storia continua a pensare che Musk sia una specie di inventore pazzo che insegue con fanatismo idee estreme. Nelle sue avventure imprenditoriali, da PayPal a Tesla e anche a Space X, Elon ha invece sempre dimostrato grande pragmatismo. E ora sorprende tutti (ma non noi) spiegando che c’è ancora bisogno di estrarre petrolio e gas. Altrimenti si rischierebbe il collasso e le aziende non avrebbero più energia sufficiente per andare avanti. “Realisticamente penso che dobbiamo usare petrolio e gas nel breve termine, perché altrimenti la civiltà crollerà“, ha affermato l’imprenditore in occasione di un evento sul futuro dell’energia a Stavanger, in Norvegia. Il Ceo di Tesla ha suggerito che “bisognerebbe continuare l’esplorazione di fonti fossili“ che è giustificata “alla luce delle sanzioni contro la Russia“. Anche perché “ci vorranno ancora alcuni decenni per completare” la transizione energetica.

Il fondatore di Tesla: folle rinunciare al nucleare

Musk ha comunque auspicato un aumento delle rinnovabili, in particolare l’energia eolica e solare, Affermando “che potrebbe diventare una fonte di energia fondamentale, soprattutto nei periodi in cui la richiesta è più alta”. Il numero uno di Tesla si è espresso anche a favore di un ritorno al nucleare, in riferimento anche ai piani del governo tedesco di chiudere tutte le centrai entro fine anno. Aggiungendo che “dal punto di vista della sicurezza nazionale, è folle e dannoso per l’ambiente chiuderli”. Musk si trova a Stavanger su invito dell’aziendanorvegese Evoy, specializzata in fuoribordo elettrici di grande potenza, che rincorre il record mondiale di velocità in elettrico. In questi giorni nella cittadina norvegese si tiene la fiera ONS, Offshore Northern Seas, uno degli appuntamenti più interessanti del panorama mondiale.