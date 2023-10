Moto elettriche… da record!

Due storie da Guinness dei Primati con protagoniste moto elettriche. Dal tour in Medio Oriente di un attivista ambientale in sella ad una Energica alla prova di forza dell’Ultraviolette 77 di una youtuber indiana.

Si dice che i record siano fatti per essere battuti. Certo, chi mai tentasse di superare questi, dovrà impegnarsi parecchio…

La cosa interessante è che a stabilirli sono moto elettriche, protagoniste di un settore in evoluzione che di imporsi dei “limiti” non ne ha assolutamente voglia. Per la gioia degli amanti del Guinness dei Primati.

Ride to COP23

La prima storia ce la regala un certo Ali Abdo, centauro avventuriero di origine egiziana che di battere record in motocicletta ne ha fatta quasi una ragione di vita. Specie adesso che può alzare l’asticella della difficoltà in sella a moto elettriche. Ne detiene cinque registrati ufficialmente nel World Guiness of Records e l’ultimo è ancora in corso.

La sfida lo vede protagonista di un viaggio di 100 giorni attraverso 8 Paesi del Medio Oriente in sella ad un’Energica EsseEsse9. Un’avventura da record, appunto – sarebbe il primo di sempre ad attraversare così tante Nazioni in un singolo tour su moto elettrica – che però ha una valenza più profonda.

Si tratta, infatti, di una sorta di campagna di promozione delle pratiche sostenibili, inserita nella lotta al cambiamento climatico. Abdo è infatti anche un attivista ambientale e ha trovato nei viaggi in elettrico attorno al mondo il suo personale modo di difendere i valori della sostenibilità.

Un record…sostenibile

Non a caso questo suo ultimo progetto si chiama “Ride to COP28”, con chiaro riferimento alla 28° Conferenza delle parti della Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), che si terrà a Dubai dal 30 novembre al 12 dicembre.

Proprio in quei giorni, Abdo concluderà negli Emirati Arabi il suo viaggio in sella ad Energica, iniziato in Egitto due mesi fa e proseguito tra Giordania, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar e Oman.

Nel ruolo di green ambassador, Abdo sta arricchendo il suo tour con impegni istituzionali, che prevedono partecipazione a conferenze, visite nelle Università e nei club sportivi per istruire i giovani sui cambiamenti climatici in atto ed educarli, quanto possibile, ad agire per un futuro più sostenibile.

Tutto questo con la testa al record, ovviamente. Perché oltre al clima, c’è anche da difendere la reputazione di rider con il maggior numero di primati mondiali su veicoli elettrici. Non certo banale.

La moto elettrica che traina i camion

Nessun secondo fine ambientalista ma una vera e propria prova di forza, invece, per la protagonista della seconda storia da record. Si tratta di una nuova sfida riuscita da parte di Ultraviolette 77, moto elettrica indiana che abbiamo già conosciuto per un suo recente viaggio di lunga percorrenza, anch’esso da primato.

Questa volta, ad esaltarne le qualità, è stata una Youtuber indiana appassionata di moto, Bike with Girl, che ha voluto dimostrare quanto possa essere efficiente la coppia istantanea alla ruota di un motore elettrico. Come? Trainando in sella alla sua Ultraviolette 77 alcuni veicoli molto pesanti, anche di parecchie tonnellate, riuscendo nell’impresa.

Quando la coppia è immediata

La prova si è svolta per step. Forte dei suoi 29 kW di potenza e 100 Nm di coppia massima, la moto indiana è riuscita prima a trainare senza problemi un minivan Toyota, poi un grosso camion portacontainer (6,5 tonnellate), con tanto di conducente a bordo, e infine, pure un autobus da 50 posti di circa 7.5 tonnellate!

Anche se ci è voluto un po’ di sforzo per metterli in movimento (il terreno era perfettamente piatto), Ultraviolette ha trainato le vetture in linea retta per diversi metri.

La youtuber, non contenta, ha anche provato il “numero finale” trascinandosi dietro, insieme, camion e autubus. Vi lasciamo immaginare l’esito.

Per la serie, cosa non si fa per entrare nel Guinness…

