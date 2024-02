Monopattini elettrici con assicurazione e casco: a che punto è la legge?

Monopattini elettrici con assicurazione e casco obbligatorio. Le legge esiste da dicembre 2023, ma, nei fatti, tutto è rimasto come prima. Forse la fine di marzo è la data giusta per l’avvio della riforma.

Vi ricordate le nuove regole del Codice stradale in materia di monopattini elettrici, assicurazione e casco obbligatorio? Vi ricordate la “tolleranza zero” nei confronti di quei mezzi sempre più additati come pericolosi per la circolazione veicolare? Era solo l’estate scorsa e il governo Meloni aveva prima promesso e poi messo nero su bianco il giro di vite. Da più parti si era innescato il de profundis nei confronti dei monopattini elettrici, che appena un anno prima apparivano come i futuri dominatori delle città.

Un articolo e tante novità

Come spesso accade in Italia entrambe le posizioni si sono rivelate fortemente esagerate. Ma facciamo un passo indietro e vediamo cosa prevede il nuovo codice della strada, o meglio la bozza che ha fatto capolino il 29 settembre 2023 e da quella data attende di essere discussa dal Parlamento. Il disegno di legge sulla sicurezza stradale e la delega per la riforma del Codice della Strada approvata dal Cdm il 13 dicembre successivo prevede l’estensione dell’obbligo del casco a tutti i conducenti, indipendentemente dall’età. Il nuovo Codice della Strada, inoltre, introduce un nuovo obbligo: quello della targa e dell’assicurazione, finora non previste.

Sono queste le novità più importanti, perché vanno senza dubbio nella direzione di una maggiore sicurezza e presa di coscienza, da parte di chi si sposta in monopattino, dei propri doveri in strada. Ma sono anche le più discusse perché portano inevitabilmente a un esborso di denaro abbastanza rilevante, laddove la scelta del monopattino elettrico è pure una questione di risparmio. Ma la bozza preparata dal governo non è solo questo. Infatti si compone di 18 articoli, e il numero 7 si occupa della questione monopattini elettrici.

Restrizioni ferree sulla circolazione

I cambiamenti non finiscono qui. Se le modifiche verranno approvate dal Parlamento, infatti, i monopattini elettrici potranno essere guidati esclusivamente «su strade urbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h». Niente ciclabili, niente marciapiedi, niente zone pedonali. Sarà compito dei gestori delle compagnie di sharing prevedere un sistema automatico che blocchi il funzionamento dei mezzi al di fuori delle aree consentite.

Ma come non ricordare l’obbligo di frecce e doppio freno, imposto nel 2022 e che entro la fine del 2023 doveva essere rispettato anche da chi aveva comprato un monopattino prima di quella data. Mentre i nuovi prodotti dovrebbero montarli già di fabbrica. Sempre nel disegno di legge salviniano sono previste multe per i monopattini che non rispettano tali caratteristiche. Ma pure per chi falsifica i dati del proprietario o modifica la potenza del motore. Le sanzioni possono arrivare fino a 800 euro. Infine anche i monopattini elettrici saranno soggetti alle regole del risarcimento del danno in caso di incidente. Ad oggi l’obbligo di assicurazione e risarcimento vale solo per i mezzi in sharing.

Monopattini elettrici con assicurazione. Ma quando?

Il tempo passa e le regole rimangono appese a discussioni sempre più impolverate. Nel frattempo i monopattini circolanti non sembravo rispettare nessuna delle prescrizioni sopra citate. Dalle parti di Roma il tema sembra essersi raffreddato, ma ci sono tempi tecnici che possiamo ricordare per avere un quadro più dettagliato della situazione.

Il decreto legislativo è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 13 dicembre 2023, con entrata in vigore nei 15 giorni successivi. Quindi il 28 dicembre scorso. Ci sono poi 90 giorni necessari per emanare il decreto interministeriale, che scadranno all’incirca a fine marzo 2024. Entro questa data dovremmo pertanto avere l’ufficialità dell’obbligo dell’assicurazione per i monopattini.

La solita cosa all’italiana?

Però il termine di 90 giorni non è sempre perentorio, quindi le novità del codice stradale potrebbero slittare e nel frattempo sarà di nuovo estate e tanti monopattini ricompariranno. Nel disegno di legge si precisa pure che l’obbligo di copertura assicurativa sarà considerato adempiuto anche attraverso la stipula da parte di soggetti pubblici o privati di polizze che coprono il rischio di una pluralità di veicoli. Le cosiddette polizze Corporate che comprendono le attività di noleggio, sharing, rivendite di veicoli, utilizzo di flotte di autobus, autocarri, scuolabus.

