Monopattini elettrici, i futuri padroni delle città?

Ormai non passano più inosservati. I monopattini elettrici sono diventati una realtà nelle nostre città. I dati non mentono. Con percentuali di diffusione sempre più alte, specie tra i giovani, i monopattini cominciano ad essere una “presenza” importante sulle strade italiane.

Vuoi per l’attenzione maggiore che i ragazzi rivolgono oggi alla micro-mobilità (semplice, rapida e utile nel contesto urbano), vuoi per l’aumento dei servizi sharing che ne hanno aumentato la notorietà, questi mezzi a due ruote sono la grande novità elettrica del momento. Un fenomeno in costante crescita.

Quello a cui assistiamo negli ultimi tempi è un vero e proprio boom di vendite che non accenna a diminuire. Anzi, complice il particolare momento storico, con i prezzi del carburante alle stelle, è molto probabile che i numeri cresceranno ancora.

Il re della micro-mobilità urbana

L’Italia ha abbracciato il trend del momento. Tra i fattori del sempre maggiore apprezzamento di questi mezzi c’è sicuramente l’aspetto economico (i monopattini in media hanno costi contenuti e invoglianti) e la facilità di reperimento (molti acquisti avvengono velocemente online). Oltre ovviamente ai vantaggi evidenti in termini di mobilità.

I monopattini, infatti, sono adatti a tutti. Leggeri, silenziosi, a impatto zero, necessitano di poca energia per funzionare e di poca manutenzione. Sono pratici nei piccoli spostamenti e molto maneggevoli, oltre ad essere facilmente trasportabili a mano o sui mezzi pubblici (la maggior parte sono infatti pieghevoli).

Poi, c’è l’effetto “moda” che ha sempre un certo appeal, soprattutto quando i primi diretti interessati sono le giovani generazioni. Una città da sempre “trainante” come Milano, ad esempio, è piena di monopattini. E questo aiuta.

Non è tutto rosa e fiori, ovviamente. Ci sono anche aspetti negativi in questo tipo di mobilità, tra cui in primis un’evidente – e acclamata – questione sicurezza. Ma, visti i numeri in ascesa, queste criticità sembrano avere un’incidenza molto limitata in fase di acquisto.

Una difficile convivenza in strada

La sicurezza, in realtà, è un tema caldo. Caldissimo. I monopattini elettrici sono entrati spesso nell’occhio del ciclone perché considerati mezzi “pericolosi”, la cui convivenza in strada con auto e altri veicoli si è fatta via via più complicata con il loro proliferare.

Il boom così rapido del settore ha costretto i nostri legislatori a creare in fretta e furia un impianto normativo per la circolazione di questi mezzi. Un passo necessario per un settore di fatto mai regolamentato prima.

Dopo i primi incidenti, anche mortali, nel 2019 si è deciso di inquadrare una volta per tutte i monopattini (ma anche i “cugini” segway, hoverboard e monowheel) come mezzi di spostamento vero e proprio, di fatto equiparandoli per legge alle biciclette. Ereditando da queste ultime buona parte delle regole e dei diritti all’interno del Codice della Strada.

Il grande successo di questi mezzi ha però messo da subito alla prova i regolamenti stilati. Tant’è che sono stati necessari ulteriori interventi legislativi per meglio regolamentare una circolazione da molte amministrazioni cittadine definita “da Far West”. Da qui gli ultimi “paletti” fissati, come la velocità massima limitata a 25 km/h, il divieto di circolazione per i minori di 14 anni e l’obbligo del casco per i minorenni.

Le regole ci sono, ma sono rispettate ?

Oggi le regole d’utilizzo di questi veicoli moderni, e le relative sanzioni, ci sono. Ma in molti chiedono di irrigidirle ulteriormente, dal momento che non sempre vengono rispettate. Forse, va detto, anche a causa di una percezione del rischio troppo bassa da parte delle persone, che si fanno ingannare dall’aspetto relativamente “giocoso” del mezzo.

Si spinge quindi per introdurre l’obbligo del casco per tutti, assicurazione RCA, targa e patentino ad hoc. Misure che potrebbero entrare in vigore se il “fenomeno monopattino” dovesse ulteriormente espandersi nel mancato rispetto delle norme vigenti, ma anche di un carente controllo effettivo e sanzionatorio delle infrazioni.

Una “giungla” di monopattini…

Al di là di stringere un po’ il laccio in fatto di regole, i monopattini piacciono e fanno il loro dovere. E quando una cosa funziona, in molti ci si buttano a capofitto. Vale per chi acquista il prodotto ma anche per chi lo vende. Oggi assistiamo infatti al proliferare di piccoli/medi produttori di monopattini elettrici, soprattutto asiatici, che irrorano il mercato con continuità. Che non necessariamente fa rima con qualità. La scelta è vastissima, per ogni gusto e necessità, la facilità di acquisto anche.

Ma il contraltare è un’estrema difficoltà da parte dell’acquirente nel approcciarsi al mezzo giusto. Nel trovare solide certezze in una vera e propria giungla di prodotti, che in alcuni casi sono fatti con materiali scadenti e quindi poco sicuri. Privi, specie per quelli acquistati online, di una garanzia di verifica preventiva dei requisiti e di un controllo sul prodotto.

Orientarsi tra centinaia di mezzi, di ogni marca e provenienza, non è quindi facile. E questo al di là delle strette esigenze di ciascun acquirente. Che, scegliendo un monopattino elettrico per gli spostamenti urbani, si riducono in fondo a quattro caratteristiche fondamentali: robustezza dei materiali, autonomia più lunga possibile, confort alla guida e sicurezza.

Acquisto, uso, manutenzione: guida di Vaielettrico



Visto che l’ambito è relativamente nuovo e le informazioni sono spesso frammentarie e in continuo aggiornamento, Vaielettrico ha pensato di aiutarvi nell’inquadrare più a fondo il mondo dei monopattini elettrici.

A breve pubblicheremo una sorta di piccola “guida”, che riassume le informazioni più importanti relative al settore e fa chiarezza sulle caratteristiche evolutive del mezzo, sui marchi più influenti, sui prezzi di mercato. Un modo per orientarsi meglio e, perchè no, valutare con calma un possibile acquisto.

Perciò, stay tuned…

—> Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it