Millikan Boats M9 Pro: con il solare l’autonomia cresce del 20%

Il Millikan Boats M9 (leggi qui) si è evoluto in M9 Pro. Un catamarano pensato anche per le escursioni nelle aree protette dove con la bassa velocità e l’apporto dell’energia solare i consumi sono molto ridotti.

Il catamarano per un turismo a zero emissioni e bassi consumi

Fare charter nel pieno rispetto della natura, i motori endotermici creano forti problemi alla fauna ittica (leggi qui), utilizzando non solo un motore ma anche un’alimentazione pulita.

Il catamarano per un turismo a zero emissioni e bassi consumi

Fare charter nel pieno rispetto della natura, i motori endotermici creano forti problemi alla fauna ittica (leggi qui), utilizzando non solo un motore ma anche un’alimentazione pulita.

Questo l’obiettivo della lunga ricerca, per anni è stato testato in navigazione nel Mediterraneo ed evitando pure la ricarica per dimostrare che si può navigare spinti dal sole, che ha portato a progettare un catamarano per il charter.

Alcune specifiche tecniche. M9 Pro è dotato di due motori da 12 kW della casa francese BlueNav (ma sono possibili ulteriori potenze) equivalente secondo l’azienda a 50 CV. Il pacco batteria ha una capacità da 32 kWh.

Con Millikan Boats M9 Pro si punta all’integrazione con il solare

A integrazione dell’energia del pacco batteria si punta sui pannelli solari dell’impianto con rendimento di oltre 6 kWp. In particolare, come si vede nella foto, le ali che si aprono ai lati del catamarano sono bifacciali.

Adrien Samoy, il responsabile marketing, sottolinea a Vaielettrico: “In questo modo sfruttano appieno la riflessione dei raggi sull’acqua che permette al catamarano di aumentare la produzione di energia del 20%“.

Lunga autonomia sei nodi, fino a 10 ore

L’uso ottimale del catamarano è nelle aree protette – in Francia sono le Zones à Faibles Émissions (ZFE) et Zones de Zéro Émission (ZZE) – o per crociere dove non è essenziale la velocità. Per essere chiari a 6 nodi l’autonomia permette di coprire tutta la giornata, fino a 10 ore soprattutto in condizioni di sole, mentre a 9 nodi si ottengono circa 3 ore di autonomia.

Insomma è pensato per le mini crociere e il pubblico a cui è indirizzato è quello degli operatori turistici specializzati in vacanze eco-sostenibile.

Millikan Boats M9 Pro può ospitare fino a 12 passeggeri più uno skipper. Offre un bagno con doccia, servizi igienici nelle cabine con serbatoi separati per acque nere e chiare, una doccia sul ponte di poppa e un frigorifero a cassetti.

Il suo piano di coperta completamente rimovibile consente di adattarlo in base alle esigenze dell’armatore.

“In Francia si hanno sempre più aree dedicate a imbarcazioni a zero emissioni. Siamo al 7,5% – sottolinea Adrien Samoy – e lo Stato finanzia con decine di migliaia di euro l’acquisto di imbarcazioni elettriche dedicate al turismo sostenibile“.

E la sicurezza? “Abbiamo testato Millikan Boats M9 Pro nel Nord della Francia in un contesto di mare che mette alla prova le barche. Ora ci trasferiamo in Mediterraneo nella costa sud della Francia dove ci sono le condizioni ottimali per valorizzare la navigazione sostenibile“.

– Iscriviti alla Newsletter e al nostro canale YouTube –