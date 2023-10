Miglior Kit eBike in commercio. Come elettrizzare la nostra bici

Miglior kit per eBike in commercio secondo Vaielettrico. La produzione è senza sosta e c’è chi attorno ci ha costruito un mestiere da vero artigiano 2.0.

Nonostante l’esplosione totale del mercato delle eBike almeno negli ultimi 3 anni, non si ferma la produzione di kit fatti per conferire assistenza alla pedalata a quelle due ruote nate muscolari. Si tratta di sistemi di cui abbiamo parlato negli anni passati e che si rinnovano di continuo. Andiamo a vedere i prodotti più interessanti in commercio in questo momento tra quelli che montano il motore sulla ruota anteriore, posteriore o nel centro.

Miglior kit per eBike: Bafang centrale

Il Bafang BBS01B da 250 watt viene venduto con due leve dei freni, display LCD con funzione bluetooth, cavo impermeabile EB-BUS e catena della ruota con protezione in plastica. Non mancano un faro, un sensore di velocità oltre a manovelle e il comando da pollice. In questo caso la batteria va inserita nel portapacchi posteriore e il costo può variare molto a seconda di dove lo si compra o delle offerte in vigore. Ma con circa 400 euro si trova.

Bafang propone anche BBS02 Mid Drive Motor. Il propulsore è centrale ed è un kit davvero intuitivo che permette, in poco tempo, di trasformare la bici in un’eBike. Motore BBS02 Mid Drive da 750 watt, Sensore di rilevamento velocità con magnete, ruota a catena, display LCD 850C a colori. Il peso totale è di 5 kg. Costo intorno ai 500 euro. Montarlo richiede manualità, ma non troppa.

Sulla ruota anteriore

Con Theebikemotor Hub Motor Ebike abbiamo un motore da 1500 W sulla ruota anteriore senza spazzole. Nel kit è compreso il cerchio in alluminio, un display LCD, il cablaggio e ingranaggio delle 6 marce e i forcellini anteriore e posteriore. Il costo è di circa 400 euro.

Il migliore 2023 si fa in tre

Parliamo di una startup californiana che ha lanciato sul mercato tre diversi modelli di kit e ha riscosso un grande successo, oltre al titolo di miglior sistema eBike del 2023. Si chiama E-Switchy Electric Bike e da quanto si vede nel video di presentazione abbiamo a che fare con kit davvero interessanti.

Oltre a essere facili da installare (guarda il video sotto), Switch One, Swicth Two e Switch Three sono kit di conversione universali. Come si conviene i kit E-Switch sono compatibili con la maggior parte delle bici in commercio e per installarli basta cambiare la ruota anteriore con quella fornita dall’azienda. Tutti i modelli offerti comprendono un cerchio in lega di alluminio, un motore con una durata promessa di 15 anni e una batteria agli ioni di litio che può durare più di cinque anni. La batteria, in base ai dati forniti, perderà il 10% della sua capacità dopo 1.000 cicli di carica/scarica.

Inoltre questi kit per rendere elettriche le biciclette sono certificati IP65. Sono quindi impermeabili e resistenti alla polvere. È incluso anche un dispositivo antifurto e uno schermo LCD. È presente poi un sistema di freni a disco. Switch One ha un’autonomia massima di 88 km. Ha cinque modalità di assistenza alla pedalata e nella ruota sono integrati una batteria da 36V/8,7Ah e un motore da 250W. Costo attuale intorno ai 610 euro.

Tutto ciò che c'è da vedere di Switch 1 di 6

Switch Two, invece, può percorrere fino a 56 km con una carica completa. In questo caso il processo di conversione avviene in due fasi: si deve sostituire la ruota anteriore e montare la batteria al posto della borraccia. Abbiamo in questo caso una batteria da 36 V e un motore da 250 W. Il prezzo base è di 550 euro circa. Switch Three che può essere montato in tre fasi. Prima di installare la centralina di controllo e la batteria, è necessario sostituire la ruota anteriore. La batteria è montata sotto la sella. Questo kit costa 630 euro e offre fino a 120 km di autonomia. Per risparmiare qualcosa è ancora disponibile una versione vecchia di Switch Two a 450 euro.

Kit eBike Cytronex

Motore da 250 W di potenza e batteria da 198 Wh che sostituisce la borraccia. Il motore è nel mozzo anteriore. La batteria sembra poco potente ma Cytronex dichiara che configurazione intelligente della batteria massimizza la potenza garantendo al tempo stesso che sia più economica da consegnare e sicura. L’app di accompagnamento offre la diagnostica di base. Si installa facilmente utilizzando solo le chiavi a brugola. Il costro però sfiora i 1.000 euro e può anche superarli viste le tante specifiche si possono cambiare sul sito aziendale.

Swytch è l’evergreen dei kit

Ci siamo occupati diverse volte di Swytch, azienda che da startup in crowdfuning è diventata punto di riferimento per questo segmento di mercato. E il suo kit rivisto e migliorato è arrivato fino a oggi. Il kit di Swytch è un prodotto di fascia alta, dal prezzo non proprio abbordabile ma con innumerevoli vantaggi. Il primo è chesenza la batteria la bicicletta pesa solo 1 Kg in più di una bicicletta tradizionale, e può quindi essere usata senza fare fatica, ma soprattutto il kit può essere smontato e montato su una nuova bici.

Swytch non tramonta mai 1 di 2

Quest’anno Swytch ha annunciato una versione evoluta del kit con la batteria dotata di un nuovo sistema di sblocco rapido. Swytch ha anche ampliato le opzioni disponibili per quanto riguarda le ruote: 11 differenti versioni di cerchi con il motore da 250 watt nel mozzo.Oltre alla ruota con all’interno il motore, da 250 watt, il sistema Swytch prevede anche altri due componenti: il primo è il sensore che legge l’intensità della pedalata, una ghiera magnetica da montare sul pedale con un sensore da attaccare al telaio, il secondo è il blocco batterie. La batteria 700 grammi.

Rispetto al vecchio modello cambia anche tutto il sistema di aggancio al manubrio. Il precedente era a inserimento, con un tasto di blocco, sul nuovo kit c’è una pinza meccanica che si apre e chiude. Il piccolo computer di bordo da agganciare al manubrio è l’ Enerpower SW102, interfaccia UART e display OLED da 1.3”. Un salto avanti rispetto ai semplici led della batteria del modello precedente.

Gli innovativi che resistono

Come Swytch sono diversi i kit che abbiamo presentato anni fa e che ancora si rinnovano. Dal lituano Rubbee X a e-cal (il kers della bici, ricordate?). Lo stesso Cytronex risale nel suo prototipo al 2018. Sulla stessa linea c’è Clip che è in effetti sembra una enorme graffetta che dà potenza alla ruota anteriore della bici. Un peso di 4 kg per una potenza da 450 W e batteria da 36 V ricaricabile in un’ora e mezzo massimo. Compatibile con tutte le bici da ruote tra i 26 e i 28 pollici oltre che con Ios e Android per quanto riguarda la app. Purtroppo per ora Clip è disponibile solo negli Stati Uniti.

Miglior kit eBike secondo Tecnobici

A volte il miglior kit ebike è quello che ti assembla qualcuno di esperto. Per questo segnaliamo quello che ci pare un passo avanti rispetto al normale acquisto di un kit. Si tratta dell’esperienza Tecnobici di Este in provincia di Padova. Qui Michele e Carlo hanno messo su una rivendita con officina pronta a soddsfare le esigenze di acquisto e anche quelle di commuting.

Oltre alla vendita dei kit prodotti da Bafang e Tongsheng, Tecnobici ha studiato tre soluzioni pronto uso per la propria clientela: pacchetti dai nomi semplici come Pianura, Passo e Cima. Il primo è il “kit ideale per chi ha la bici buttata in garage a prendere polvere. Senza spendere un capitale, con KIT PIANURA, riscoprirai il piacere di usare la tua vecchia bicicletta!”

Messaggio chiaro per un sistema che monta motore Tongsheng TSDZ2 abbianto a una batteria agli ioni di litio da 468 Wh, garantendo un’autonomia di circa 70 km su strada pianeggiante. I livelli di pedalata assistita, ECO / TOUR / SPEED / TURBO, per venire incontro a tutte le esigenze di potenza e autonomia. Motore Tongsheng TSDZ 2 da 250W con sistema ACTIVE TORQUE. La Batteria Hailong al Litio viene installata al posto del porta borraccia, utilizzando le stesse viti di fissaggio. Il Display Active 5 completa il pacchetto e il costo è di 559 euro, bici esclusa. Ma poi si può anche personalizzare collaborando con l’officina.

Ci sono anche Passo e Cima

Con il kit Passo abbiamo 500W e con una batteria da 48V, il motore Pedelec500 Tongsheng TSDZ 2 genera una spinta di ben 82 Nm. L’autonomia aumenta a circa 120 km in virtù di una batteria da 720Wh a celle Li-Ion Samsung. Display Race 6 a completare l’offerta al costo di 699 euro. Con il kit Cima si va alla potenza massima ovviamente. Motore Tongsheng TSDZ 2 da 750W e l’autonomia della batteria Samsungche arriva ad esprimere 960 Wh e il costo finale arriva a 739 euro.

