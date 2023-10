Mi piace l’MG4, ma c’è da fidarsi dell’assistenza?

Alessio vorrebbe acquistare una MG4, ma non si fida troppo del servizio di assistenza. Ci chiede se abbiamo elementi per valutarne serietà ed efficienza. Inviate quesiti e osservazioni a info@vaielettrico.it.

“H “H o un quesito non squisitamente tecnico ma penso utile nella scelta di un auto.

La Opel di famiglia ha da qualche giorno superato il 1/2 milione di chilometri e con mia moglie stiamo valutando l’acquisto di una MG4 standard, abbiamo studiato ogni caratteristica dell’ auto, siamo al corrente del fatto che la parte software sia ancora un po’ “acerba”, ma tutto considerato l’ auto soddisferebbe la nostre necessità.

Il dubbio che abbiamo riguarda l’ assistenza post vendita, MG sta espandendo la rete ed anche non lontano abbiamo un concessionario ma abbiamo letto di molti che hanno avuto esperienze non proprio soddisfacenti in caso di guasti o anche solo aggiornamenti con tempi di fermo macchina assolutamente non accettabili.

Ora, sappiamo bene che anche concessionari storici non sempre sono all’ altezza delle aspettative, ad esempio un concessionario Renault ha diagnosticato alla Zoe di nostra figlia un “piccolo problema” ad una sospensione, non potendo rinviare il rientro a Bologna ci hanno assicurato che non c’erano rischi e di far sistemare l’auto all’ arrivo solo che il problema era serio ed alla scatola dello sterzo.

In conclusione come si fa a valutare la serietà ed efficienza dell’ assistenza ? Non vorremmo fare un salto nel vuoto, il classico meccanico sotto casa non funzionerebbe come piano B.

Se non ho mal interpretato un vostro video Massimo Degli Esposti ha una MG4, come si è trovato nel post vendita? „ Alessio Zulli

MG4 new entry di successo, l’assistenza è “in progress”

Risponde Massimo Degli Esposti- Le confermo di essere proprietario di una MG4 Standard dallo scorso aprile, con cui ho percorso 11 mila km. Non ho avuto il minimo problema, quindi non ho ancora nessuna esperienza diretta sull’affidabilità dell’assistenza. Pur condividendo le sue valutazioni su un software un pò cervellotico, sono ampiamente soddisfatto delle prestazioni , dell’handling, dell’autonomia e dei consumi in linea con il dichiarato ( Le confermo di essere proprietario di una MG4 Standard dallo scorso aprile, con cui ho percorso 11 mila km. Non, quindi non ho ancora nessuna esperienza diretta sull’affidabilità dell’assistenza. Pur condividendo le sue valutazioni su un software un pò cervellotico, sono ampiamente soddisfatto delle prestazioni , dell’handling, dell’autonomia e dei consumi in linea con il dichiarato ( legga qui)

Proprio ieri mattina, però, ho scoperto di aver subìto un atto vandalico: l’asportazione del vetro dello specchietto retrovisore esterno lato guida. L’officina di assistenza autorizzata dell’importante concessionario che me l’ha venduta, non avendo mai fatto una riparazione del genere, si è vista costretta a consultare voluminosi manuali solo per capire quale pezzo di ricambio ordinare (se il solo vetro, costo 15 euro o l’intero specchietto, costo 175 euro).

Nessuno dei due era disponibile in sede, quindi dovrà arrivare dal magazzino centrale per l’Europa, in Olanda, o forse addirittura dalla Cina. E ci vorrà un mesetto. Sappiamo di qualcuno che per problemi ben più gravi (sostituzione del motore) ha aspettato due mesi fra diagnosi del guasto e arrivo del ricambio. Nessuno dei due era disponibile in sede, quindi dovrà arrivare dal, in Olanda, o forse addirittura dalla Cina. E. Sappiamo di qualcuno che per problemi ben più gravi (sostituzione del motore) ha aspettato due mesi fra diagnosi del guasto e arrivo del ricambio.

Possiamo parlare di scarsa serietà o assistenza inefficiente? Io direi di no. MG è in Europa da meno di due anni e nessuno può pretendere che la rete di assistenza fosse immediatamente dimensionata su volumi cresciuti esponenzialmente negli ultimi dodici mesi. La casa assicura che a breve si doterà di un magazzino anche in Italia. Nel frattempo le officine faranno esperienza e non saranno più costrette a consultare il manuale per ogni piccolo lavoretto.