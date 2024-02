MG4 con il bonus della Casa: “11 mila euro”

MG4 con il bonus della Casa cinese: 11.000 euro per chi acquista con un finanziamento Santander e rottama una vettura fino a Euro4 incluso.

MG4 con il bonus della Casa: “Vi anticipiamo gli incentivi in arrivo”

I nuovi incentivi arrivano a marzo? Il mercato è bloccato nell’attesa e le Case giocano d’anticipo. Dopo Tesla, BYD e, da ultimo, Smart, anche MG si muove con un maxi-sconto sulla sua auto elettrica più venduta. Lo fa “per sostenere questo comparto che ancora non decolla“. In pratica par di capire che il prezzo della versione d’attacco della MG4, la Electric Standard con batteria 51 kWh, precipita sotto i 20 mila euro, dai 30.790 di listino. Mentre la versione con batteria da 64 kWh e 450 km di autonomia cala da 34.790 a 23.790, più oneri da finanziamento. MG ha pubblicato anche una tabella (qui sopra) da cui si evince che i vantaggi immediati proposti di fatto non sarebbero inferiori a quelli in arrivo con i nuovi Ecobonus. Ovviamente questi vantaggi verranno meno nel momento in cui il ministero varerà gli incentivi 2024, pare non prima di marzo.

“Troppe incertezze, diamo noi un contributo subito disponibile”

Andrea Bartolomeo, Country Manager di MG per l’Italia, spiega:”Per supportare il mercato dell’elettrificato e promuovere la diffusione della mobilità sostenibile abbiamo deciso di mettere a disposizione degli interessati all’acquisto di vetture elettriche un contributo totale di 11.000 euro subito disponibile. Che i clienti MG possono utilizzare senza attendere l’entrata in vigore dell’Eco-bonus. Crediamo che l’interesse verso una mobilità nuova ci sia, ma che a frenare le scelte ci siano ancora troppe incertezze e noi crediamo nei fatti. MG è un brand concreto”. SAIC Motor, il gruppo di cui MG fa parte, ricorda che la MG4 ha appena ottenuto un ottimo risultato nei test sulla sostenibilità dell’auto. Conseguendo 5 stelle (il massimo) con un punteggio medio del 95% nelle prove di svolte da Green NCAP.