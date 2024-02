Smart anticipa gli incentivi: i prezzi

Smart anticipa gli incentivi: in un mercato fermo nell’attesa che il governo ufficializzi i bonus 2024, la marca di Mercedes e Geely gioca d’anticipo.

Smart anticipa gli incentivi: #1 Pro e #3 Pro sotto €30 mila

La Smart rompe gli indugi e anticipa gli incentivi per tutte le vetture in pronta consegna della gamma #1 e #3 che beneficiano di ecobonus. Quindi fino a un prezzo di 42.500 euro IVA compresa. L’operazione #smartincentivo raddoppia infatti l’ecobonus, che a questo punto secondo la marca non dovrebbe arrivare prima di marzo. L’operazione riguarda l’acquisto di privati con finanziamento, contanti e con noleggio smart Mobility RENT. ·

la #1 Pro parte così da 28.545 euro IVA, messa su strada e PFU inclusi con ecobonus in caso di rottamazione e #smartincentivo

IVA, messa su strada e PFU inclusi con ecobonus in caso di rottamazione e #smartincentivo la #3 Pro parte invece da 29.545 euro, messa su strada e PFU inclusi con ecobonus in caso di rottamazione e #smartincentivo

Anche Tesla e BYD hanno tagliato per cavalcare i bonus in arrivo

Vengono poi ridotti i canoni di noleggio anche per le versioni prestazionali #1 BRABUS e per le all wheel drive #1 pulse. Perché questa mossa? “L’attesa e l’incertezza sono il maggiore ostacolo nell’acquisto di un’auto nuova”, spiega Danilo Testani di Smart Italia. “Per questo motivo, abbiamo deciso di togliere tutti i dubbi grazie un’offerta semplice e vantaggiosa. Che, di fatto, anticipa gli ecoincentivi previsti al mese di marzo.” La mossa di Smart arriva dopo anche altri grandi produttori hanno ritoccato i listini al ribasso. A partire da Tesla, che da ultimo ha portato anche il Suv Model Y in zona incentivi, con un prezzo d’attacco a 42.690 euro (era a 46.990). E dal suo maggiore concorrente a livello mondiale nell’elettrico, la cinese BYD, che a sua volta ha tagliato i prezzi di tre modelli. L’impressione generale è che i ricchi bonus in arrivo possano dare una bella scossa a un mercato come quello italiano che finora ha decisamente snobbato l’elettrico. E i maggiori costruttori si attrezzano per cavalcare la possibile svolta in arrivo.