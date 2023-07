Mazda MX-30 R-EV o Volvo EX30? Un caso di scuola

Una Mazda MX-30 R-EV, ibrida plug-in con range extender innovativo, o una Volvo EX30 full electric? Osvaldo deve scegliere e ci chiede consiglio. Inviate i vostri questiti a info@vaielettrico.it.

Uso poco l’auto, ma faccio spesso 400 km in autostrada

“D “D evo prendere una decisione sulla mia nuova auto da acquistare e sono indeciso fra la nuova Mazda MX-30 R-EV e Volvo EX30.

Io uso raramente l’auto, però mi capita almeno 1 volta al mese di percorrere 400km in autostrada.

Non so quale delle 2 vetture è più indicato per il mio uso.

Vi scrivo in quanto vi seguo da anni e trovo molto interessante il vostro sito ” . Orlando

Nel suo caso l’ibrida pulg-in calza a pennello

Risposta- Non siamo grandi estimatori delle ibride plug-in, troppo spesso acquistate per un eccesso di ansia da ricarica o utilizzate prevalentemente con motore termico. Il suo, però, sembra essere il classico caso tagliato su misura per questo tipo di vettura: scarso utilizzo su percorsi urbani quotidiani e frequenti spostamenti autostradali a lungo raggio.

versione single motor extended range con autonomia fino a 480 km, dovrebbe effettuare almeno una sosta di ricarica da 20-30 minuti per ogni viaggio autostradale da 400 km. E sfrutterebbe in minima parte i vantaggi del full electric nell’uso quotidiano. Con l’ottima Volvo EX30 , anche nellacon autonomia fino a 480 km, dovrebbe effettuare almeno una sosta di ricarica da 20-30 minuti per ogni viaggio autostradale da 400 km. E sfrutterebbe in minima parte i vantaggi del full electric nell’uso quotidiano.

Ma quanto “vale” una sosta per la ricarica?

Mentre Mazda MX-30 R-EV, grazie all’innovativo range extender termico con motore rotativo Wankel, le permetterebbe di arrivare a destinazione senza alcuna sosta. Mentre, grazie all’innovativo range extender termico con, le permetterebbe di arrivare a destinazione senza alcuna sosta.

Prima di effettuare la sua scelta, tuttavia, dovrebbe chiedersi se quei 20 minuti dedicati alla ricarica siano per lei “tempo perso” (su 400 km, e oltre 3 ore di viaggio, una sosta per un caffè e un salto alla toilette potrebbe comunque servirle) e quanto valgano. Non tutti e non sempre si viaggia di fretta. Infine, visto che Volvo EX30 accetta fino a 175 kW in corrente continua, dovrebbe verificare se il tratto autostradale che abitualmente percorre sia attrezzato con punti di ricarica ad alta potenza direttamente in alcune stazioni di servizio.

