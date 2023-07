Comprerei la Volvo EX30, ma ho un dubbio sul deterioramento della batteria e sull’autonomia residua delle auto elettriche, ci scrive Fernando. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettico.it

Comprerei la Volvo EX30, ma che cosa succede all’autonomia nel tempo…?

“Innanzitutto complimenti per il sito, ho trovato molti articoli ben fatti e informazioni utili. Abbiamo acquistato una Spring per entrare nel mondo elettrico, e siamo entusiasti. Ora stavamo pensando di acquistare anche un’auto con autonomia maggiore per avere una esperienza diversa. La Spring la abbiamo individuata per un utilizzo locale, facendo una ricarica ogni 3-4 giorni alla presa di casa durante la notte. Purtroppo questa tipologia di macchina non permette di avere un raggio ampio sia per autonomia, anche perché sprovvista di ricarica fast. La nuova macchina che abbiamo in mente, oltre all’ uso quotidiano con ricarica notturna, deve complementare la nostra esperienza. Garantendo buona autonomia e ricarica rapida negli spostamenti per vacanze. Abbiamo individuato nella Volvo EX30 il modello che soddisfa queste esigenze“.

Potrò tenerla anche con la batteria sotto all’80%?

“Lo sforzo economico non è trascurabile e, scegliendo questa tipologia di auto, vogliamo considerare anche la durata di vita del bene. Non vorremmo cambiare auto dopo “solo” 10 anni (quando in teoria dovremmo iniziare ad apprezzare una ridotta efficienza delle batterie). L’ idea è di, quando l’auto non potrà più svolgere agevolmente il ruolo di “auto vacanza”, declassarla per spostamenti locali. Allungando la vita del bene e rinnovando il parco macchine con un’altra vettura a svolgere quel ruolo. Quel che non riesco a capire è: cosa vuol dire, e perché le batterie vengono considerate esauste quando raggiungono l’80% di efficienza? Se ho una macchina che originalmente ha 500 km di autonomia, potrei continuare ad usarla quando la batteria avrà solo il 50% di efficienza? O ci sono controindicazioni o rischi? Se potessi usarla per spostamenti locali tra 10-15 anni, la vita del bene si allungherebbe di tanto (15-20-25 anni?). Rendendo veramente economica la scelta, e anche eticamente preferibile dal punto di vista ambientale“. Fernando Pedrini

Risposta. Lei potrà tenera finché vuole. Tutti i discorsi sull’80% di capacità residua delle batterie sono legati alle garanzie che i costruttori propongono al cliente all’atto dell’acquisto. Rassicurando con la spiegazione appunto che, se dopo un certo numero di km o di anni se la batteria scenderà sotto una certa soglia garantita, verrà sostituita gratuitamente. Ovviamente chi vende si tiene largo, sapendo che un certo deterioramento in genere avviene nel primo anno, per poi rallentare. Nel caso della Volvo EX30, sarà disponibile una versione con 480 km di autonomia. Se anche perdesse il 20%, scenderebbe a 384 km, più che sufficiente per un utilizzo solo in città e dintorni.