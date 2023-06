EX30, la Volvo da 36 mila €

EX30: si svela la piccola Volvo, un Suv dal prezzo più abbordabile dell’attuale gamma della marca. Si parte da 36 mila euro, per la versione da 344 km.

EX30, versione d’attacco con 344 km di autonomia

La Casa svedese punta molto su questo che può essere considerato soprattutto un Suv da città. Con dimensioni contenute, anche se la lunghezza, 4,23 metri, è comunque superiore alla Jeep Avenger (4,08), mentre 2,03 è la larghezza e 1,54 l’altezza. Ma soprattutto è il prezzo della versione entry-leve ad essere competitivo: 36 mila euro a fronte di una batteria LFP da 51 kWh, con autonomia fino a 344 km. Con trazione posteriore assicurata da un motore da 200 kW (272 Cv). Ricarica in corrente continua fino a 150 kW e in alternata fino a 11 kW. Per chi ha bisogno di più autonomia, c’è la versione Single motor extended range, con cui la percorrenza sale a 480 km, la batteria NMC è da 69 kWh e la potenza di ricarica arriva a 175 kW (22 kW in AC). Il top di gamma è la EX30 Twin Motor Performance a trazione integrale, con batteria NMC da 69 kWh e 460 km di autonomia. E super-prestazioni: 315 kW (428Cv) di potenza e 0/100 in 3.6″. Ricarica in continua fino a 175 kW (22 in AC).

Il n.1 Rowan: “È piccola, ma potente, una vera Volvo”

“La Ex30 completamente elettrica sarà anche il nostro Suv più piccolo in assoluto, ma rappresenta una grande opportunità per i nostri clienti e per noi come azienda“, spiega Jim Rowan, n.1 di Volvo. “Ci piace sottolineare che l’Ex30 è piccola, ma potente, perché offre tutto ciò che si può desiderare da una Volvo, ma in un pacchetto più compatto“. Grande attenzione è stata riservata alla eco-responsabilità, nei consumi e nella concezione degli interni. “L’EX30 esprime il nostro fermo impegno per lo sviluppo sostenibile“, annuncia la Volvo. Descrivendo l’utilizzo di un polimero di origine biologica proveniente dalle foreste di Svezia e Finlandia. Accanto a poliestere riciclato (da bottiglie di plastica) e a denim anch’esso da riciclo (50%) per inserti e rivestimenti. Ma non manca il lino intrecciato, che “rigenera il terreno e necessita di pochissima acqua per crescere“.

